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Κύπρος: Έπιασαν στα κατεχόμενα τον 43χρονο Ρώσο για τη δολοφονία Ζαμπούνη στο Νέο Κόσμο

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Ο 43χρονος Ρώσος Αλεξέι Σόκπα που συνελήφθη στα κατεχόμενα της Κύπρου, αναζητούνταν για τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη, τον Ιανουάριο του 2024, στον Νέο Κόσμο.

Σύμφωνα με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο 43χρονος Ρώσος οδηγήθηκε ενώπιον «δικαστηρίου» στα κατεχόμενα και του απαγγέλθηκαν «κατηγορίες» για παράνομη παραμονή και παραβίαση «στρατιωτικής απαγορευμένης ζώνης».

Όπως κατέθεσε μέλος της «αστυνομίας» του ψευδοκράτους, ο ύποπτος ήταν παράνομα στα κατεχόμενα για 389 ημέρες, ενώ είπε ότι είχε περάσει κρυφά προς τις ελεύθερες περιοχές μέσω της περιοχής της Τύμβου και επέστρεψε με τον ίδιο τρόπο στα κατεχόμενα τον Ιούλιο.

Το «δικαστήριο» εξέδωσε «διάταγμα» τριήμερης κράτησής του, ενώ διερευνάται ο σκοπός της παρουσίας του και τυχόν εμπλοκή του σε άλλα αδικήματα.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελληνική Αστυνομία είχε δώσει στη δημοσιότητα την 1η Αυγούστου τα στοιχεία και τη φωτογραφία του, έπειτα από διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.

Πρόκειται για τον: (επ) SHOKPA (ον) ALEXEY του ARKADI και της NADEJDA, γεν. 07/08/1983 στη Ρωσία.

Στην σχετική ανακοίνωση από την Αστυνομία, ο Ρώσος περιγράφεται ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης και αναφέρει ότι η δημοσιοποίηση των στοιχείων του κρίθηκε απαραίτητη για την εκτέλεση του εντάλματος και τη διερεύνηση άλλων παρόμοιων εγκλημάτων στα οποία ενδέχεται να εμπλέκεται.

Υπενθυμίζεται πως η εκτέλεση του Βαγγέλη Ζαμπούνη είχε γίνει στις 14 Ιανουαρίου του 2024, έξω από βενζινάδικο στη συμβολή των οδών Φραντζή και Ηλιού στον Νέο Κόσμο.

Βαγγέλης Ζαμπούνης Κύπρος

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