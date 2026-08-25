Φωτιά στο Ελληνικό Σαλαμίνας – Στη μάχη 4 εναέρια μέσα

Φωτιά είναι σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο Ελληνικό Σαλαμίνας, το απόγευμα της Τρίτης (25.8.26).

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 25 Αυγούστου 2026, περίπου στις 16:40.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 10 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη.

Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Σαλαμινας προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.

Σήμερα, η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Καθόλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.