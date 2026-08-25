Φωτιά στη Σαλαμίνα: Ήχησε το 112 για εκκένωση δύο περιοχών – Δείτε βίντεο

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (25/8) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ελληνικό για την οποία ήχησε 112 εκκένωσης δύο περιοχών.

«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα (Μπιζάνι) απομακρυνθείτε προς Ακτή Καραϊσκάκη. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» ανέφερε το μήνυμα.

Η φωτιά καίει σε ένα νταμάρι όπου υπάρχουν σκουπίδια και καίγονται λάστιχα και πλαστικά, μαζί με απορρρίματα.

Για την κατάσβεσή της έσπευσαν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Συνδρομή υπάρχει από υδροφόρες ΟΤΑ.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα Παλούκια Σαλαμίνας

Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Μπιζανίου, στην περιοχή των Παλουκίων Σαλαμίνας, προχώρησαν οι αρμόδιες Αρχές λόγω της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο νησί.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί από το ύψος της οδού Γεωργίου Παπανδρέου, ενώ οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές.