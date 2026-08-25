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Στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη ο Κυρ. Μητσοτάκης για Μετρό Καλαμαριάς και συσκέψεις ενόψει ΔΕΘ

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Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται το πρωί της Πέμπτης 27 Αυγούστου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή τα εγκαίνια της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά, αλλά και για σειρά συναντήσεων και συσκέψεων ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Η άφιξη του πρωθυπουργού προγραμματίζεται περίπου στις 9.30 το πρωί, ενώ μετά τα εγκαίνια του Μετρό θα μεταβεί στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Εκεί θα συναντηθεί αρχικά με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης.

Θα ακολουθήσει εκδήλωση για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη στο κτίριο Μ1 του Μεγάρου Μουσικής και στη συνέχεια διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών, οικονομικών, επιστημονικών και αυτοδιοικητικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας.

Το απόγευμα της Πέμπτης ο πρωθυπουργός αναμένεται να αναχωρήσει για τη Δυτική Μακεδονία. Την Παρασκευή προβλέπονται επισκέψεις σε επιχειρήσεις που έχουν χρηματοδοτηθεί κυρίως μέσω του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, ενώ στη συνέχεια θα μεταβεί στην Κοζάνη, όπου θα συναντηθεί με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και πολίτες.

Το πρόγραμμα των επισκέψεων σε Φλώρινα και Κοζάνη βρίσκεται ακόμη υπό διαμόρφωση.

Θεσσαλονίκη Κυριάκος Μητσοτάκης Μετρό Θεσσαλονίκης

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