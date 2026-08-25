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Φωτιά στο Καλοπήγαδο Κερατέας – Επιχειρούν τρία εναέρια

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε χαμηλή βλάστηση στο Καλοπήγαδο Κερατέας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, περίπου στις 15:40.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 55 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα και εθελοντές. Από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Λαυρίου.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

Κερατέα Φωτιά

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