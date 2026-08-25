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Φωτιά σε δάσος στη Στεφάνη Βοιωτίας – Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε δάσος στη Στεφάνη Βοιωτίας.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Συγκεκριμένα επιχειρούν 62 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ με 18 οχήματα.

Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Τέλος, στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Βοιωτία Φωτιά

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