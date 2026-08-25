Φωτιά σε δάσος στη Στεφάνη Βοιωτίας – Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε δάσος στη Στεφάνη Βοιωτίας.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
Συγκεκριμένα επιχειρούν 62 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ με 18 οχήματα.
Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Τέλος, στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Στεφάνη #Βοιωτία.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 25, 2026
Κινητοποιήθηκαν 62 #πυροσβέστες, με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 4ης #ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, 3 ΕΠ. και 1 Α/Φ.
Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.