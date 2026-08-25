Αυγερινός για την αποχώρησή του από το κόμμα Καρυστιανού: “Είναι δύο γυναίκες και πολλοί στρατιώτες”

Αιχμές για τον τρόπο λειτουργίας του πολιτικού εγχειρήματος της Μαρίας Καρυστιανού αφήνει ο Θανάσης Αυγερινός, εξηγώντας, σε συζήτησή του με τον ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου -η οποία έγινε στο Άγιον Όρος- τους λόγους που τον οδήγησαν στην αποχώρηση.

Ο κ. Αυγερινός απάντησε, μεταξύ άλλων, στις αναφορές της Καρυστιανού περί «πραξικοπηματικής κίνησης» στο εσωτερικό του κινήματος, αμφισβητώντας ευθέως την κατηγορία. Μάλιστα, διερωτήθηκε γιατί, εφόσον υπήρχαν τέτοιες υποψίες για το πρόσωπό του, του είχε ανατεθεί κεντρικός ρόλος στην παρουσίαση της ιδρυτικής διακήρυξης.

«Άκουσα τη Μαρία Καρυστιανού να λέει ότι συμμετέχω σε μια πραξικοπηματική κίνηση εντός του κινήματος», ανέφερε ο Θανάσης Αυγερινός και συνέχισε: «Φαντάζομαι ότι αν αυτά τα πιστεύεις και είσαι ηγέτης, δεν βάζεις αυτόν τον άνθρωπο να κάνει την κεντρική παρουσίαση της ιδρυτικής διακήρυξης».

Όταν ο Φειδίας Παναγιώτου τού ζήτησε να εξηγήσει τους λόγους της αποχώρησής του, ο κ. Αυγερινός έστρεψε τα βέλη του στον τρόπο με τον οποίο, κατά την άποψή του, λειτουργεί το νέο πολιτικό εγχείρημα.

Ο ίδιος επικαλέστηκε χαρακτηριστικά μια φράση που απέδωσε στην ίδια την Καρυστιανού: «Όπως είπε και η Μαρία Καρυστιανού, αυτό το κόμμα είναι δύο γυναίκες και πολλοί στρατιώτες».

Υποστήριξε ότι ένα νέο πολιτικό κίνημα δεν μπορεί να αναπαράγει πρακτικές για τις οποίες ασκείται κριτική στα παραδοσιακά κόμματα, κάνοντας λόγο για έλλειψη δημοκρατίας και συμπεριφορές που, όπως είπε, έρχονται σε αντίθεση με τον «νέο κινηματικό χαρακτήρα» που θα έπρεπε να έχει το εγχείρημα.

Παράλληλα, άφησε σαφείς αιχμές για πρόσωπα τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν ως βασικό στόχο την είσοδό τους στη Βουλή και την εξασφάλιση βουλευτικών εδρών.

«Αν θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα κόμμα σαν τα άλλα, στην έλλειψη δημοκρατίας, στα ψέματα που απλώς ενδιαφέρεται για καρέκλες βουλευτικές και θέλει να μπει στη Βουλή, αυτό αντιφάσκει με την ίδια την ουσία της πολιτικής μας», ανέφερε.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Φειδίας Παναγιώτου έθεσε το ενδεχόμενο η ηγεσία του κινήματος να αντιμετώπισε τον Αυγερινό ως πιθανή εσωτερική απειλή.

«Ίσως να είδε ότι μπορείς να είσαι απειλή για αυτές», σχολίασε ο ευρωβουλευτής.

Τέλος, ο Θανάσης Αυγερινός απέρριψε ένα τέτοιο σενάριο ως παράλογο, απαντώντας: «Μου φαίνεται πολύ αστείο να πιστεύει κανείς ότι ο Αυγερινός θα πάρει το κόμμα που λέγεται Μαρία Καρυστιανού».