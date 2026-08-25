ΚΑΕ Άρης: Στη Θεσσαλονίκη ο Χαραλαμπόπουλος και νέες εξετάσεις

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, μετά τον (ελαφρύ) τραυματισμό του με την Εθνική ομάδα.

Ο Έλληνας διεθνής φόργουορντ τραυματίστηκε στο γόνατο (μικρή ρήξη στον επιγονατιδικό τένοντα) στη διάρκεια του φιλικού αγώνα της Ελλάδας με την Πολωνία (22/08), γεγονός που τον έθεσε εκτός συνέχειας με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Ο παίκτης ταξίδεψε από την Αθήνα και από το βράδυ της Δευτέρας (24/08) βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, όπου σήμερα εξετάστηκε και από το ιατρικό τιμ του Άρη.

Σύμφωνα με το metrosport.gr, το πρόβλημά του δεν εμπνέει ανησυχία και θα μείνει προληπτικά εκτός, ακολουθώντας θεραπεία και ατομικό πρόγραμμα, όπως και ο Άνταμ Μοκόκα.

Μάλιστα, υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία πως ο Χαραλαμπόπουλος μπορεί να επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων σε λιγότερο από έναν μήνα, μετά τις αρχικές εκτιμήσεις. Όμως αυτό θα εξαρτηθεί με το πως θα κυλήσει η αποθεραπεία και η κατάσταση στο γόνατό του.

Υπενθυμίζεται πως ο Χαραλαμπόπουλος πριν από δύο χρόνια (Οκτώβριος του 2024) είχε υποστεί ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο ως παίκτης της Τουρκ Τέλεκομ στο ματς κόντρα στον Άρη για το EuroCup. Ακολούθησε χειρουργείο και ο αθλητής έχασε όλη εκείνη τη σεζόν.