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Κρήτη: Φωτιά στους Αγίους Δέκα Ηρακλείου – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Αρχείο Intime
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Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης (25/8) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιοι Δέκα Ηρακλείου Κρήτης.

Σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ με 8 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 ελικόπτερα.

Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Γόρτυνας προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.

Σήμερα, η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3). Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου.

Κρήτη Φωτιά

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