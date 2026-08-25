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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Πάργα: Συνελήφθη άνδρας που κατέβασε το μαγιό του σε παραλία και έδειχνε τα γεννητικά του όργανα

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Συνελήφθη αλλοδαπός που έδειχνε τα γεννητικά του όργανα σε παραλία της Πάργας.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον κατηγορούμενο στο πλαίσιο αναζητήσεων, ύστερα από καταγγελία σύμφωνα με την οποία προηγουμένως είχε προβάλλει τα γενετικά του όργανα κατεβάζοντας το μαγιό του ενώ βρισκόταν ανάμεσα σε έτερους λουόμενους, σε παραλία της Πάργας. Ο άνδρας κατηγορείται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Προανάκριση για την υπόθεση ενεργήθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Φαναρίου ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας.

Πάργα

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