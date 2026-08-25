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Θεσσαλονίκη: Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο 48χρονος αστυνομικός για ενδοοικογενειακή βία

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Δύο περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας οδηγούνται σήμερα ενώπιον της Δικαιοσύνης στη Θεσσαλονίκη, μετά από καταγγελίες, πρώην συντρόφων τους. Το ένα αφορά 48χρονο αστυνομικό και το άλλο έναν 44χρονο άντρα.

Ο 48χρονος αστυνομικός οδηγήθηκε στην αίθουσα του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, καθώς αντιμετωπίζει διώξεις σε βάρος του για ενδοοικογενειακή απειλή και διατάραξη οικιακής ειρήνης, καθώς καταγγέλθηκε από την 51χρονη πρώην σύντροφό του, η οποία αντιμετωπίζει και κινητικά προβλήματα, καθώς είναι καθηλωμένη σε αμαξίδιο, και κατήγγειλε ότι εισέβαλε στο σπίτι της και την απείλησε. Όταν κλήθηκαν οι αστυνομικοί για να πάρουν κατάθεση από τη γυναίκα, η ίδια υποστήριξε ότι ο 48χρονος αστυνομικός το περασμένο διάστημα την εξανάγκασε σε ασελγείς πράξεις, και τη χτύπησε. Γι’ αυτά τα αδικήματα σχηματίζεται ξεχωριστή δικογραφία, όπως ζήτησε η εισαγγελέας.

Παράλληλα, πριν από λίγο οδηγήθηκε στην εισαγγελέα ένας 44χρονος, ο οποίος καταγγέλθηκε χθες από την 35χρονη εν διαστάσει σύζυγό του ότι την ανάγκασε, με χρήση βίας, να ασελγήσει σε βάρος της, ενώ την χτύπησε στο πρόσωπο. Ο συγκεκριμένος συνελήφθη και βρίσκεται ενώπιον της εισαγγελέως.

Αστυνομικός Θεσσαλονίκη

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