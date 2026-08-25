Τυχόν ανάπτυξη ΝΑΤΟϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία θα θεωρούνταν απαράδεκτη από τη Ρωσία, δήλωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

Κληθείς να σχολιάσει την πιθανότητα ανάπτυξης πολυεθνικής δύναμης στην Ουκρανία, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, απάντησε ότι η Μόσχα έχει επανειλημμένως δηλώσει την αντίθεσή της σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Αναφορικά με τα σχόλια του Φιλανδού προέδρου Αλεξάντερ Στουμπ με τα οποία εγκρίνει τα ουκρανικά πλήγματα στο ρωσικό έδαφος, ο Πεσκόφ σχολίασε ότι αυτό δείχνει πως ο Στουμπ, μαζί με τον Βρετανό πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, ανήκουν στους «φιλοπόλεμους».

Ο Στουμπ έχει υποστηρίξει τα ουκρανικά πλήγματα μεγάλης εμβέλειας βαθιά μέσα στη Ρωσία, λέγοντας ότι τέτοιες επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων σε πολιτικά κέντρα επιμελητείας, αυξάνουν το κόστος του πολέμου που διεξάγει η Μόσχα και θα μπορούσαν να βοηθήσουν να τη φέρουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ο Πεσκόφ κατηγόρησε επίσης τον Στουμπ και άλλους δυτικούς ηγέτες ότι παραπλανούν τους δικούς τους ψηφοφόρους ισχυριζόμενοι ότι είναι δυνατό η Ρωσία να ηττηθεί στρατηγικά.