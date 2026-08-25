Εθνική μπάσκετ: Εξαφανίστηκαν 9.000 εισιτήρια για το κρίσιμο ματς με την Ισπανία

Η Εθνική μπάσκετ κοντράρεται με την Ισπανία για τα προκριματικά του Mundobasket και οι Έλληνες φίλαθλοι έχουν ήδη εξαφανίσει 9.000 εισιτήρια σε λιγότερο από ένα 24ωρο.

Στη μάχη για την πρόκριση στην τελική φάση του Mundobasket η Εθνική μπάσκετ πρώτα θα αντιμετωπίσει την Ουκρανία εκτός έδρας (28/08, 19:00) και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου θα υποδεχθεί την Ισπανία στο T- Center μπροστά στο ελληνικό κοινό, που ήδη έχει αποκτήσει 9.000 εισιτήρια.

Οι Έλληνες φίλαθλοι αντιλαμβάνονται την κρισιμότητα της αναμέτρησης και θα δώσουν δυναμικό παρών για να στηρίξουν τους παίκτες του Βασίλη Σπανούλη, οι οποίοι έκαναν το 2/2 στα φιλικά προετοιμασίας για τους δύο αγώνες της δεύτερης φάσης των προκριματικών του Mundobasket.