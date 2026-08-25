“Θα το πληρώσετε”: Προειδοποίηση Μερτς για τα drones στο αεροδρόμιο της Λειψίας

Άστραψε και βρόντηξε ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς για την επίθεση με drones στο αεροδρόμιο Λειψίας-Χάλε,

«Θα το πληρώσετε», προειδοποίησε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς επισημαίνοντας ότι η Γερμανία δέχεται πλέον «χειροπιαστές απειλές».

«Η Γερμανία παραμένει μια ασφαλής χώρα», διαβεβαίωσε ωστόσο ο καγκελάριος από το Νοϊχάρντενμπεργκ του Βρανδεμβούργου, όπου συνεδριάζει σήμερα και αύριο το υπουργικό συμβούλιο, με κεντρικά θέματα την οικονομία και την κλιματική αλλαγή. Ο εντοπισμός όμως και νέου drone -πιθανόν του τρίτου- κοντά στο αεροδρόμιο Λειψίας-Χάλε «δείχνει ότι η Γερμανία έχει μπει σαφώς στο στόχαστρο των υβριδικών επιθέσεων», ανέφερε ο κ. Μερτς και πρόσθεσε ότι οι επιτιθέμενοι «αποδέχονται αδίστακτα ότι μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές υλικές ζημιές, τραυματισμούς, ακόμη και θανάτους». Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ενισχύει την προστασία των πολιτών και των υποδομών και θα επιβάλει τίμημα στους δράστες.

Me αυστηρό τόνο ο Μερτς δήλωσε «θα το πληρώσετε» και παρέπεμψε στη νέα νομοθεσία σχετικά με τις αρμοδιότητες των μυστικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα, η αστυνομία ανακάλυψε πρόσφατα ένα ακόμη drone και στρατιωτικού τύπου εκρηκτικό μηχανισμό κοντά στο αεροδρόμιο Λειψίας-Χάλε, μετά την πιθανή σύγκρουση μεταγωγικού αεροσκάφους της DHL με μη επανδρωμένο αεροσκάφος και τον εντοπισμό drone εξοπλισμένου με εκρηκτικά στον χώρο του αεροδρομίου στις 4 Αυγούστου.

Αναφερόμενος στην οικονομία, ο καγκελάριος επανέλαβε την ανάγκη η χώρα να βγει από την οικονομική επιβράδυνση. «Θέλουμε να αναζωογονήσουμε την οικονομία μας και να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας», υπογράμμισε, ενώ έκανε λόγο και για προβλήματα που δεν μπορούν να αγνοηθούν, όπως η κλιματική αλλαγή. «Πρέπει να προσαρμοστούμε στα ακραία καιρικά φαινόμενα», τόνισε και ζήτησε από τα συναρμόδια υπουργεία να υποβάλουν προτάσεις για συγκεκριμένα μέτρα.

Έξω από τον χώρο συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα συγκέντρωση διαμαρτυρίας από ακτιβιστές της περιβαλλοντικής οργάνωσης Greenpeace, οι οποίοι ανάρτησαν πανό με το σύνθημα «Μερτς, σβήσε τη φωτιά», αναφερόμενοι στις πρόσφατες πρωτοφανείς για τη Γερμανία δασικές πυρκαγιές. Χθες η Greenpeace έδωσε στη δημοσιότητα έρευνα, σύμφωνα με την οποία οι ακραία υψηλές θερμοκρασίες και η παρατεταμένη ξηρασία των τελευταίων εβδομάδων έχει κοστίσει μέχρι τώρα περίπου 36 δισεκατομμύρια ευρώ στη γερμανική οικονομία. «Μια ομοσπονδιακή κυβέρνηση που αναλαμβάνει την ευθύνη πρέπει τώρα να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να περιορίσει αυτή την οικονομική ζημία. Η προσαρμογή είναι σημαντική, αλλά οι βαθύτερες αιτίες πρέπει να αντιμετωπιστούν – και αυτές είναι ο άνθρακας, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο», δήλωσε εκ μέρους της οργάνωσης ο Τίλο Μάακ.