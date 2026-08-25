MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ρωσία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες εξαιτίας πυρκαγιάς σε βιομηχανικό εργοτάξιο

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 100 άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε σε βιομηχανικό εργοτάξιο στην περιφέρεια Αμούρ, στη ρωσική Άπω Ανατολή.

Νεκροί είναι δύο Κινέζοι κι ένας Ρώσος, σύμφωνα με δελτίο Τύπου της κοινοπραξίας που ανέλαβε την κατασκευή του πετροχημικού συγκροτήματος Amur GCC. Αναφέρεται επίσης πως 24 άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο κι άλλοι 122 τραυματίες δέχθηκαν επί τόπου ιατρική φροντίδα.

«Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται στο σημείο» παράλληλα με την προσπάθειες των πυροσβεστών για την κατάσβεση της φωτιάς, αναφέρει η εταιρεία. Διευκρινίζει επίσης πως η πυρκαγιά ξέσπασε σε βοηθητικό χώρο των εγκαταστάσεων και ότι ο βασικός εξοπλισμός του συγκροτήματος δεν υπέστη ζημιές.

Την κατασκευή του συγκροτήματος σε αυτήν την περιοχή της ρωσικής Άπω Ανατολής έχει αναλάβει κοινοπραξία της ρωσικής εταιρείας πετροχημικών Sibur και του κινεζικού ενεργειακού ομίλου Sinopec (China Petroleum & Chemical Corporation).

Ρωσία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΑΙΡΟΣ 14 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Μετρό Θεσσαλονίκης: 25 λεπτά από τη Μίκρα στον Σιδηροδρομικό Σταθμό – Επόμενο στοίχημα η επέκταση στα δυτικά

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Η κυβέρνηση Τραμπ παρουσίασε την οικονομική “D-Day” κατά του Ιράν: “Οι κυρώσεις αποσκοπούν στην οικονομική ασφυξία της Τεχεράνης”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Μύκονος: Άραβας τουρίστας πνίγηκε στην Ψαρρού – Του έκαναν ΚΑΡΠΑ αλλά δεν τα κατάφερε

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 15 ώρες πριν

Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως την Παρασκευή

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Ιστορικό χρυσό μετάλλιο η Κατερίνα Κοντοχριστοπούλου στην ξιφασκία στους Μεσογειακούς Αγώνες