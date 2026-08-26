Ο ΣΥΡΙΖΑ θα προτείνει για αντιπρόεδρο της Βουλής την Έλενα Ακρίτα
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Τη βουλευτή Επικρατείας Έλενα Ακρίτα θα προτείνει για αντιπρόεδρο της Βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μετά την παραίτηση της Όλγας Γεροβασίλη.
Υπενθυμίζεται πως η Όλγα Γεροβασίλη ανεξαρτητοποιήθηκε τη Δευτέρα από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ενώ στην επιστολή της ανακοίνωνε και την αποχώρησή της και από τη θέση της Ε’ αντιπροέδρου της Βουλής.
Η κυρία Γεροβασίλη είχε προαναγγείλει την απόφασή της να ανεξαρτητοποιηθεί ήδη από τις 17 Ιουλίου. Επειδή όμως κατείχε τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής παρέμενε στο κόμμα με το οποίο εξελέγη, προκειμένου να διευκολύνει τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες.
Πηγή: iefimerida.gr
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