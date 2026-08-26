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Θεσσαλονίκη: Τέσσερις τραυματίες μετά από σοβαρό τροχαίο – Δείτε βίντεο

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Τέσσερις άτομα τραυματίστηκαν μετά από σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στη Θεσσαλονίκη.

Το τροχαίο σημειώθηκε στην Εγνατία οδό, λίγο μετά το Δερβένι, στο ρεύμα εισόδου προς τη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, ένας ηλικιωμένος που κινείτο με το αυτοκίνητό του στο ρεύμα προς τη Θεσσαλονίκη, αισθάνθηκε αδιαθεσία και ακινητοποίησε το όχημά του στη μέση του δρόμου.

Ένα ΙΧ που ακολουθούσε και στο οποίο επέβαιναν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι αλλά και ο εγγονός του προσέκρουσε στο ακινητοποιημένο όχημα, αφού ο οδηγός του δεν πρόλαβε να αντιδράσει.

Συνέπεια της σύγκρουσης ήταν να τραυματιστούν οι τρεις ηλικιωμένοι αλλά και ο εγγονός του ηλικιωμένου ζευγαριού. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα και κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Θεσσαλονίκη

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