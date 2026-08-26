Συνεδρίασε η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ – Στο επίκεντρο η ΔΕΘ και η επανεκκίνηση του κόμματος

Ο σχεδιασμός του κόμματος για τη νέα πολιτική περίοδο, με πρώτο μεγάλο ορόσημο τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης βρέθηκε στο επίκεντρο της χθεσινής συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε αποτίμηση των πολιτικών εξελίξεων και της πορείας υλοποίησης της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής της 23ης Ιουλίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση, στη συνεδρίαση έγιναν αναλυτικές τοποθετήσεις από τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας σε σχέση με τον τομέα ευθύνης τους, πλήρης ενημέρωση για τις δραστηριότητες της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ καθώς και αναλυτική εισήγηση της νέας ηγεσίας του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς.

«Ο μήνας που μεσολάβησε επιβεβαίωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ διαθέτει πολιτικές αντοχές, οργανωτική υποδομή, κοινωνικές αναφορές και σημαντικό απόθεμα προγραμματικών επεξεργασιών. Ακυρώσαμε την εικόνα ενός κόμματος σε αποσύνθεση και χωρίς δυνατότητα πολιτικής παρέμβασης. Το σχέδιο σίγασης και διάλυσης κατέρρευσε. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επανήλθε στην πολιτική συζήτηση, ανέλαβε πρωτοβουλίες και έθεσε ζητήματα στη δημόσια ατζέντα», αναφέρει μεταξύ άλλων η απόφαση της ΠΓ και παραπέμπει στα ζητήματα που ανέδειξε το περασμένο διάστημα ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως η πρόωρη αποπληρωμή των 13 δισ. ευρώ φθηνού δημόσιου χρέους.

Όσον αφορά τις εξελίξεις στο εσωτερικό του κόμματος, η ΠΓ απευθύνει νέα έκκληση στους αποχωρήσαντες βουλευτές «να παραδώσουν τις έδρες με τις οποίες εξελέγησαν, με τα ψηφοδέλτια και τις ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ». «Η διατήρησή τους τροφοδοτεί ακόμη περισσότερο τα σενάρια ότι βρίσκεται σε εξέλιξη σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ και καταστολής της κοινοβουλευτικής του δύναμης. Δεν θα απαντήσουμε με προσωπικές αντιπαραθέσεις. Θα απαντήσουμε με πολιτική, πρόγραμμα και κοινωνική παρουσία», σημειώνει.

Για την επερχόμενη ΔΕΘ, αναφέρει ότι «αποτελεί το πρώτο μεγάλο ορόσημο» και δηλώνει πως «από σήμερα μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου θα ξεδιπλώσουμε σταδιακά τον πλήρη προγραμματικό μας εξοπλισμό: ακρίβεια και πραγματικό εισόδημα, δημόσια ΔΕΗ, στέγη, ιδιωτικό χρέος, φορολογία, εργασία, κοινωνικό κράτος, υγεία, παιδεία, παραγωγική και περιφερειακή ανάπτυξη, δημοκρατία και θεσμοί».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συμμετάσχει μαζικά στην προγραμματισμένη κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη. Στη ΔΕΘ θα προσέλθουμε με πλήρη, εφαρμόσιμη και κοστολογημένη πρόταση. Με σαφή απάντηση για το τι προτείνουμε, πώς εφαρμόζεται, πώς χρηματοδοτείται και ποιους ωφελεί», υπογραμμίζει η ΠΓ.

Τέλος, αναφορικά με ενδεχόμενες συνεργασίες, η ΠΓ ξεκαθαρίζει: «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συνεργαστεί με όσους θέλουν και μπορούν να συμβάλουν στην αναγκαία αντεπίθεση της σύγχρονης Αριστεράς. Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε συγκεκριμένα πάνω σε κοινές δεσμεύσεις για την οικονομία, την εργασία, το κοινωνικό κράτος, τη δημοκρατία, το δημόσιο πανεπιστήμιο, τα δημόσια αγαθά και την εξωτερική πολιτική. Δεν περιμένουμε όμως τις αποφάσεις άλλων. Σε κάθε περίπτωση, επιταχύνουμε τη δική μας πολιτική, προγραμματική, οργανωτική και εκλογική προετοιμασία».

«Ο πολιτικός χάρτης πρέπει να αλλάξει και θα αλλάξει. Η παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και της σύγχρονης Αριστεράς θα ενισχυθεί», καταλήγει η απόφαση της ΠΓ.