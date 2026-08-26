Μιχάλης Χατζηγιάννης: Δύσκολες ώρες για τον τραγουδιστή – “Ξεκουράσου όμορφη μου”

Μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο αγαπημένος ερμηνευτής αποχαιρέτησε το αγαπημένο του σκυλάκι, με το οποίο είχε δημιουργήσει έναν ξεχωριστό δεσμό όλα αυτά τα χρόνια.

Το μεσημέρι της Τετάρτης, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης δημοσίευσε ένα άλμπουμ με φωτογραφίες από στιγμές που έζησαν μαζί. Στα στιγμιότυπα αποτυπώνονται μικρές καθημερινές εικόνες, που πλέον αποκτούν ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για τον ίδιο.

Ο τραγουδιστής επέλεξε να συνοδεύσει το φωτογραφικό υλικό με ένα προσωπικό μήνυμα, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να αποχαιρετήσει το αγαπημένο του τετράποδο.

“Ζάννη μου, ήσουν το ωραιότερο δώρο που μου έκανε η ζωή. Όταν σε βρήκαμε, δεν μπορούσαμε να φανταστούμε πόσα θα μας χάριζες, πόσα θα μας μάθαινες. Για τη δύναμη της ψυχής, την αγάπη χωρίς όρους, την αφοσίωση. Για το πώς συνεχίζεις να χαίρεσαι τη ζωή ακόμη κι όταν η ζωή δεν σου τα έχει χαρίσει όλα”.

“Την ημέρα που έφυγες, σε φιλήσαμε με δάκρυα στο πρόσωπο, σε κρατήσαμε σφιχτά στην αγκαλιά μας κι έκλεισες τα μάτια για πάντα. Πέταξες ψηλά, σ’ εκείνα τα μέρη που οι ψυχές των αγαπημένων ζουν αιώνια.

“Σήμερα, η σκέψη μου είναι πιο πολύ από ποτέ κοντά σου, νιώθοντας ευγνωμοσύνη για όλα όσα μας έδωσες. Ξεκουράσου, όμορφή μου. Μου λείπεις, άγγελέ μου”, καταλήγει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

Δείτε την ανάρτησή του: