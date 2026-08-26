ΚΚΕ: Ο κ. Μητσοτάκης έχει το θράσος να παρουσιάζει ως “παροχή” τη μη περικοπή -και αυτό εν μέρει- των συντάξεων χηρείας

«Ο κ. Μητσοτάκης με το γνωστό ύφος αυτοθαυμασμού για την αντιλαϊκή κυβέρνησή του, έχει το θράσος να παρουσιάζει ως “παροχή” τη μη περικοπή – και αυτό εν μέρει – των συντάξεων χηρείας» αναφέρει σε σχόλιό του το ΚΚΕ.

«Μπορεί η κυβέρνηση να αναγκάζεται σε μια υποχώρηση, κάτω από την πίεση και τη μαζική διεκδίκηση των αγωνιζόμενων συνταξιούχων και των σωματείων τους, ωστόσο παραμένει ένα καθεστώς δύο ταχυτήτων, αφού η μη περικοπή δεν αφορά στις συντάξεις χηρείας όταν ο θάνατος επήλθε πριν το 2016, ούτε προβλέπεται η αναδρομική χορήγηση χρημάτων σε όσους δικαιούχους έχουν μειωθεί οι συντάξεις χηρείας.

Η θέση των 2,5 εκατομμυρίων συνταξιούχων καθημερινά χειροτερεύει, αφού η κυβέρνηση εφαρμόζει όλους τους αντιασφαλιστικούς νόμους των τελευταίων δεκαετιών, ανάμεσά τους και τον νόμο Κατρούγκαλου, προσθέτοντας μάλιστα έναν ακόμη με το νομοσχέδιο για τα Επαγγελματικά Ταμεία που ετοιμάζεται να ψηφίσει αυτές τις μέρες» προσθέτει το σχόλιο του κόμματος και καταλήγει:

«Αυτό που απαιτείται είναι όλες οι συντάξεις χηρείας, ανεξάρτητα από το πότε επήλθε ο θάνατος, να είναι στο 70% της συνολικής σύνταξης του ή της συζύγου που απεβίωσε, χωρίς κανέναν χρονικό περιορισμό, και να δίνεται δικαίωμα στον συνταξιούχο να επιλέξει ποια σύνταξη θα είναι στο 100% και ποια στο 70%, εφόσον λαμβάνει και δική του σύνταξη.

Να λαμβάνουν όλοι οι δικαιούχοι σύνταξη χηρείας, εργαζόμενοι στο Δημόσιο, ανεξαρτήτως του χρόνου θανάτου του ή της συζύγου, χωρίς αναστολή της σύνταξης, και την αναγνώριση του χρόνου καταβολής εισφορών ως συντάξιμου. Η σύνταξη του ή της συζύγου που απεβίωσε να θεωρείται ενιαία, δηλαδή και η εθνική και η ανταποδοτική και η “προσωπική διαφορά” και να μεταβιβάζεται ενιαία».