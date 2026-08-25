Λούτσα: “Πιστεύω είναι απαγωγή, της χρωστούσαν πολλά λεφτά” λέει ο γιος της 50χρονης Κινέζας που αγνοείται

Έπειτα από τρεις μήνες, άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό της Γιου Τινγκ, της Κινέζας μεταφράστριας που εξαφανίστηκε το πρωί της 20ης Μαΐου 2026 στην Λούτσα.

Νέες αποκαλύψεις για την 50χρονη Κινέζα μεταφράστρια η οποία έμενε μόνιμα στην Λούτσα και παραμένει εξαφανισμένη από τον Μάιο έφερε στη δημοσιότητα το Live News. Ο Έλληνας σύζυγος της βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις ελληνικές Αρχές, ενώ στην άλλη άκρη της γης, ο 33χρονος γιος της Γιου Τινγκ στην Κίνα δηλώνει ιδιαίτερα ανήσυχος για την τύχη της μητέρας του.

Το Live News εντόπισε την γιο της 50χρονης και επικοινώνησε μαζί του. Ο 33χρονος από την πλευρά του ανέφερε: «Από τότε που σταμάτησε η επικοινωνία με τη μαμά μου, ειδικά εγώ, αλλά και όλη η οικογένειά μας ανησυχούμε πολύ. Εμείς δεν μπορούμε να πάμε στην Ελλάδα, ούτε να τη βρούμε. Από τότε που χάθηκε η επαφή μαζί της, όλη η οικογένειά μας ανησυχεί πολύ».

Και συμπλήρωσε: «Η τελευταία φορά που επικοινώνησα με τη μαμά μου ήταν στις 10 Μαΐου. Τότε μου απαντούσε ακόμα στο WeChat. Όλα ήταν πολύ φυσιολογικά. Δεν είχε αναφέρει ποτέ τίποτα για επικίνδυνα πράγματα ή επικίνδυνους ανθρώπους. Τώρα ανησυχούμε πολύ. Ελπίζω η ελληνική αστυνομία και η κυβέρνηση να βοηθήσουν την οικογένειά μου να βρούμε τη μαμά μου».

Μάλιστα, ο 33χρονος Γουάν αποκάλυψε ένα ταξίδι «αστραπή» που είχε κάνει η Γιου Τινγκ στην Κίνα λίγο καιρό πριν εξαφανιστεί. Ήταν η τελευταία φορά που την είδε από κοντά. «Ήρθε στην Κίνα για δουλειά τον Μάρτιο και συναντηθήκαμε μια φορά. Είχε έρθει με τον εργοδότη της από την Ελλάδα για να δουλέψει ως μεταφράστρια. Πήγε πρώτα στο Πεκίνο και μετά συναντηθήκαμε στο Τζινίνγκ του Σαντόνγκ. Mείναμε μαζί μόνο ένα βράδυ και την επόμενη μέρα εγώ έφυγα».

Σύμφωνα με τον Γουάν, ο ίδιος μεγάλωσε με τους παππούδες πίσω στην Κίνα καθώς, όπως είπε, όταν η μητέρα του έφυγε για Ελλάδα εκείνος ήταν ακόμη έφηβος. Έκτοτε την έβλεπε όταν εκείνη ταξίδευε στην Κίνα και μιλούσαν διαδικτυακά δύο φορές τον μήνα μέσω της κινέζικης εφαρμογής WeChat.

«Η επικοινωνία μου με τη μαμά μου είναι καθαρά συναισθηματική. Συνήθως επικοινωνούμε μία ή δύο φορές το μήνα. Δεν συζητάμε για θέματα που αφορούν τη δουλειά. Αυτή έχει τη δουλειά της, εγώ έχω τη ζωή μου, δεν συζητάμε για θέματα που αφορούν τη δουλειά. Άλλωστε, δεν έχω πάει ποτέ στην Ελλάδα, οπότε δεν ξέρω», είπε.

Σε κάποιες από τις βιντεοκλήσεις είχε δει και τον Έλληνα σύζυγο της μητέρας του χωρίς ωστόσο να έχουν ιδιαίτερες επαφές.«Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα με τον σύζυγό της, αλλά έχει τύχει να τον δω σε βιντεοκλήση. Αν η μαμά μου είναι στο σπίτι και κάνουμε βιντεοκλήση, αν τυχαίνει να είναι δίπλα, λέμε μόνο ένα απλό γεια. Και τώρα δηλαδή, μετά την εξαφάνιση μιλάει μόνο με τη θεία μου, την αδελφή της μαμάς μου».

Παρότι η επικοινωνία με τη μητέρα του δεν ήταν συχνή, ο 33χρονος μάλιστα τόνισε πως η μητέρα του ποτέ δεν θα εξαφανιζόταν κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτό που σκέφτομαι είναι πως πρόκειται για απαγωγή. «Πιστεύω ότι πρόκειται για απαγωγή, να την απήγαγαν περιθωριακοί ή παράνομοι. Γιατί η μητέρα μου δεν θα σταματούσε να δίνει σημεία ζωής, δεν θα σταματούσε να επικοινωνεί μαζί μας.

Δεν το έχει κάνει ποτέ. Ακόμη κι αν υπήρχαν προσωπικοί λόγοι, δεν θα έκοβε την επικοινωνία μαζί μας. Ό,τι κι αν συνέβαινε θα μας το έλεγε. Τώρα που ξαφνικά χάθηκε η επαφή, το μόνο που μπορεί να το προκάλεσε είναι εξωτερικοί παράγοντες», είπε ο Γουάν.

Παράλληλα, ο γιος υποστηρίζει πως η Γιου Τινγκ δεν είχε εκφράσει την επιθυμία της να επιστρέψει στην Κίνα. Ήταν παντρεμένη πολλά χρόνια στην Ελλάδα, λάτρευε τη δουλειά της και είχε φτιάξει την καθημερινότητα της. «Γνώριζα ότι της χρωστούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά αλλά δεν είχα ακούσει ποτέ για προστριβές. Υπάρχουν άνθρωποι που χρωστούν πολλά χρήματα στη μητέρα μου. Τα πρώτα χρόνια όταν δούλευε στις πωλήσεις, κάποιοι την εξαπάτησαν και της χρωστούσαν χρήματα».

Τα τελευταία μηνύματα της Γιου Τινγκ με τον γιο της

Το Live News φέρνει στη δημοσιότητα τα μηνύματα της Γιου Τινγκ με τον γιο της λίγους μήνες πριν εξαφανιστεί.

Μητέρα και γιος επικοινώνησαν στις 8 Μαρτίου 2026 με τον γιο να στέλνει στην αγνοούμενη: «Μαμά μου, χρόνια πολλά για τη γιορτή της γυναίκας. Όταν φτάσετε στην Τζινίγκ θα έρθουμε να σε δούμε. Θέλουμε μόνο μια ώρα να φτάσουμε εκεί» Η Γιου Τινγκ του απάντησε: «Εντάξει».

Δύο μέρες μετά, στις 10 Μαρτίου 2026, ο γιος ενημέρωσε την Γιου Τινγκ: «Μαμά, φτάσαμε», με την ίδια να απαντά: «(emoji αντίχειρα) Σε ποιο δωμάτιο είστε;».

Δύο μήνες μετά ο γιος επικοινώνησε ξανά με την μητέρα του. Το μήνυμα στις 10 Μαΐου 2026, ανέφερε: «Μαμά χρόνια πολλά για τα γενέθλια σου». Η Γιου Τινγκ απάντησε: (emoji καρδούλα και αγκαλιά)

Για την εξαφάνιση της 50χρονης μεταφράστριας έχουν ενημερωθεί και οι κινέζικες Αρχές που τρέχουν την δική τους έρευνα με τον 33χρονο γιο της αγνοούμενης να αναφέρει πως ακόμη δεν τον έχει προσεγγίσει κάποιος από την ελληνική αστυνομία.