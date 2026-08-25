Ρένα Δούρου: Εύλογες ανησυχίες και απουσία εθνικής στρατηγικής σε κρίσιμη συγκυρία για τα ελληνοτουρκικά  

Στην παραίτηση του διεθνολόγου Σωτήρη Σέρμπου από τη θέση του συμβούλου Εξωτερικής Πολιτικής του πρωθυπουργού, αναφέρεται με δήλωση της η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζοντας ότι «δημιουργεί εύλογες ανησυχίες» σε μία συγκυρία «κλιμάκωσης της τουρκικής προκλητικότητας με αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος και με συνεχιζόμενες παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου από τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη».

Ακολούθως ρωτά η Ρένα Δούρου: «Σχετίζεται άραγε με την πρόσφατη επικριτική τοποθέτηση του συμβούλου για την πολιτική Τραμπ, που είχε αποδοκιμαστεί από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο;

Μήπως έχει να κάνει με αντικρουόμενες απόψεις στο πρωθυπουργικό επιτελείο, πχ για την στάση έναντι της Τουρκίας ειδικά στη σημερινή συγκυρία; Όταν τα δήθεν “ήρεμα νερά στο Αιγαίο” αποκαλύπτονται ως αυτό που είναι στην αλήθεια – προπαγάνδα του Μεγάρου Μαξίμου;».

Ακολούθως κατηγορεί την κυβέρνηση υποστηρίζοντας: «Ό,τι κι αν ισχύει, η παραίτηση Σέρμπου φέρνει στο προσκήνιο την πραγματικότητα: η κυβέρνηση ασκεί την Εξωτερική Πολιτική όχι με όρους συμφερόντων της πατρίδας μας, αλλά ψηφοθηρικούς, κομματικού οφέλους. Όρους κατώτερους των σημερινών, κρίσιμων περιστάσεων που απαιτούν συνεκτική εθνική στρατηγική έναντι της Τουρκίας. Στρατηγική που απουσιάζει εδώ και επτά χρόνια από την Εξωτερική Πολιτική της σημερινής κυβέρνησης».