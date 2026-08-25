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Χρυσός ο Απόστολος Χρήστου στα 100μ ύπτιο στους Μεσογειακούς Αγώνες

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Ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100μ ύπτιο στους Μεσογειακούς Αγώνες σε μία κούρσα που «δεν είχε αντίπαλο» στο Τάραντο.

Με ρεκόρ αγώνων (52.34”) κατέκτησε το χρυσό ο Απόστολος Χρήστου στα 100μ ύπτιο στους Μεσογειακούς Αγώνες τερματίζοντας σχεδόν δύο δευτερόλεπτα μπροστά από τον Ιταλό Φραντσέσκο Λατσάρι. Στην ίδια κούρσα τρίτος τερμάτισε ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης με χρόνο 54.54”.

Μετάλλια έφεραν και τα κορίτσια της ελληνικής κολύμβησης. Η Γεωργία Δαμασιώτη στα 200μ. πεταλούδα τερμάτισε δεύτερη με χρόνο 2:09.73, ενώ η η Νικολέτα Παυλοπούλου στα 200μ. μεικτή κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο τερματίζοντας σε 2:12.69.

Η 17χρονη Μαρία Γκίκα έφτασε μέχρι τον τελικό της πάλης, όπου γνώρισε την ήττα κατακτώντας το αργυρό μετάλλιο που ήταν το τέταρτο συνολικά για την ελληνική πάλη στο Τάραντο.

Απόστολος Χρήστου

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