Ξεσπά η Χριστίνα Παππά: Αν πιστεύετε ότι μπορείτε να βρίζετε χυδαία την κάθε γυναίκα γελιέστε

Ένα μήνυμα προς όσους κρύβονται πίσω από ανώνυμα προφίλ στα social media και επιλέγουν να κάνουν προσβλητικά σχόλια θέλησε να στείλει η Χριστίνα Παππά.

Η ηθοποιός και επιχειρηματίας έκανε μια ιδιαίτερη ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό, με αφορμή ένα χυδαίο σχόλιο που, όπως ανέφερε, δέχτηκε.

Στο βίντεο που δημοσίευσε, η Χριστίνα Παππά εμφανίζεται να πετά τα σκουπίδια ενώ η ίδια δεν αποκάλυψε σε ποια ανάρτηση γράφτηκε το συγκεκριμένο σχόλιο, ούτε έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόσωπο που το έκανε.

«Κάποιος τόλμησε να γράψει ένα πολύ χυδαίο σχόλιο, και σε σένα, αλλά και σε εσάς τους δύο, τρεις με τις χυδαίες εκφράσεις έρχεται και συνέχεια! Αν πιστεύετε ότι κρύβεστε πίσω από ένα ψεύτικο προφίλ και μπορείτε να βρίζετε χυδαία την κάθε γυναίκα, γελιέστε! Να είστε σίγουροι ότι η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σας βρίσκει!», έγραψε ενοχλημένη η Χριστίνα Παππά στην ανάρτησή της.

Δείτε την ανάρτησή της: