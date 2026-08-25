Βέροια: Συναγερμός για φωτιά σε δασική έκταση στο Ξηρολίβαδο – Επιχειρούν τρία εναέρια μέσα

Συναγερμός έχει σημάνει για φωτιά σε περιοχή της Βέροιας.

Η φωτιά καίει σε δασική έκταση στην περιοχή Ξηρολίβαδο ενώ έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεσή της.

Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα. ΑΠό αέρος έχουν κινητοποιηθεί δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.