Τα 3 ζώδια που λένε “σ’ αγαπώ” για να πάρουν αυτό που θέλουν

Είναι η πιο γλυκιά κουβέντα, η απόλυτη εξομολόγηση, το «κλειδί» που ανοίγει κάθε πόρτα. Τι γίνεται όμως όταν το «σ’ αγαπώ» δεν είναι κατάθεση ψυχής, αλλά μια στρατηγική κίνηση στη σκακιέρα των σχέσεων; Η αστρολογία προειδοποιεί: υπάρχουν 3 εκπρόσωποι του ζωδιακού που ξέρουν να χρησιμοποιούν τις λέξεις ως το απόλυτο εργαλείο χειραγώγησης.

Στον κόσμο των σχέσεων, η επικοινωνία είναι το παν. Όμως, η επικοινωνία δεν είναι πάντα συνώνυμο της ειλικρίνειας. Υπάρχουν στιγμές που η ανάγκη για επιβεβαίωση, ο φόβος της μοναξιάς ή ακόμα και ένα πρακτικό όφελος, ωθούν ορισμένα ζώδια στο να «πατήσουν το κουμπί» των μεγάλων δηλώσεων χωρίς να νιώθουν ούτε το 10% από αυτό που ξεστομίζουν. Αν αναρωτιέσαι γιατί ο/η σύντροφός σου έγινε ξαφνικά ο πιο ρομαντικός άνθρωπος του πλανήτη λίγο πριν σου ζητήσει μια χάρη, ή γιατί εκείνο το ραντεβού που έδειχνε απόμακρο άρχισε τις ερωτικές εξομολογήσεις μόλις ένιωσε ότι σε χάνει, η απάντηση ίσως βρίσκεται στον αστρολογικό του χάρτη. Ποια είναι λοιπόν τα 3 ζώδια που έχουν «διδακτορικό» στο να χρησιμοποιούν το συναίσθημα ως μέσο για έναν σκοπό;

Τα ζώδια που λένε «σ’ αγαπώ» για να πάρουν αυτό που θέλουν

1. Δίδυμοι: Οι «μάγοι» της επικοινωνίας

Οι Δίδυμοι δεν λένε ψέματα με την παραδοσιακή έννοια. Απλά, εκείνη τη στιγμή που σου λένε «σ’ αγαπώ», μπορεί όντως να το πιστεύουν. Μόνο που η «στιγμή» τους κρατάει όσο ένα Instagram Story. Ο Δίδυμος κυβερνάται από τον Ερμή, τον πλανήτη της επικοινωνίας, και ξέρει ακριβώς τι θέλεις να ακούσεις για να «μαλακώσεις».

Θέλει να αποφύγει μια γκρίνια; Θέλει να σε πείσει να πάτε εκεί που θέλει εκείνος; Το «σ’ αγαπώ» είναι το πασπαρτού του. Είναι τόσο γοητευτικοί και πειστικοί, που θα σε κάνουν να πιστέψεις ότι είσαι το κέντρο του κόσμου τους, ενώ στην πραγματικότητα απλά εξασφαλίζουν ότι η καθημερινότητά τους θα παραμείνει ευχάριστη και χωρίς εντάσεις.

2. Ζυγός: Το ζώδιο που λέει «σ’ αγαπώ» με στρατηγική αρμονίας

Μην αφήνεις την Αφροδίτη να σε ξεγελάσει. Ο Ζυγός λατρεύει την αγάπη, αλλά λατρεύει ακόμα περισσότερο την άνεσή του και την κοινωνική του εικόνα. Ένας Ζυγός θα σου πει «σ’ αγαπώ» για να διατηρήσει την πολυπόθητη ισορροπία στη σχέση, ακόμα κι αν μέσα του νιώθει κενός.

Για τον Ζυγό, η δήλωση αγάπης είναι συχνά ένα «ειρηνευτικό δάνειο». Το χρησιμοποιεί για να πάρει την έγκρισή σου, για να σε κρατήσει δίπλα του ως στήριγμα ή απλά για να μην έρθει αντιμέτωπος με τη δυσάρεστη πραγματικότητα ενός χωρισμού. Είναι ο μετρ του people pleasing και θα χρησιμοποιήσει τις πιο βαριές λέξεις για να εξασφαλίσει ότι δεν θα μείνει μόνος του.

3. Σκορπιός: Το παιχνίδι του απόλυτου ελέγχου

Εδώ τα πράγματα σοβαρεύουν. Ο Σκορπιός δεν χρησιμοποιεί το«σ’ αγαπώ» επιπόλαια, αλλά το χρησιμοποιεί στρατηγικά. Για έναν Σκορπιό, η αγάπη είναι εξουσία. Αν νιώσει ότι χάνει τον έλεγχο πάνω σου ή αν θέλει να σε δεσμεύσει σε ένα επίπεδο που εξυπηρετεί τα δικά του συναισθηματικά (ή και πρακτικά) σχέδια, θα σου προσφέρει την «απόλυτη εξομολόγηση».

Χρησιμοποιεί love bombing για να σε αφοπλίσει. Μόλις ακούσεις αυτές τις λέξεις από έναν Σκορπιό, οι άμυνές σου πέφτουν και εκείνος αποκτά ελεύθερη πρόσβαση στα πιο τρωτά σου σημεία. Είναι ένας τρόπος να σε «κλειδώσει» στον κόσμο του, παίρνοντας από εσένα την αφοσίωση που τόσο απεγνωσμένα χρειάζεται.

Το συμπέρασμα; Η αστρολογία δεν δικάζει, αλλά προειδοποιεί. Αν το ζώδιό σου ή του συντρόφου σου είναι στη λίστα, δεν σημαίνει ότι κάθε «σ’ αγαπώ» είναι ψεύτικο. Σημαίνει όμως ότι πρέπει να δίνεις μεγαλύτερη βάση στις πράξεις παρά στις λέξεις. Γιατί στο τέλος της ημέρας, η πραγματική υπερδύναμη δεν είναι να λες τις σωστές λέξεις, αλλά να μπορείς να τις υποστηρίξεις όταν τα φώτα σβήσουν και οι ανάγκες ικανοποιηθούν.

Πηγή: ladylike.gr