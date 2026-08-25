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5 “αθώες” τροφές που σου κλέβουν τον ύπνο χωρίς να το καταλαβαίνεις

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THESTIVAL TEAM

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Ζούμε σε μια εποχή με τρελούς ρυθμούς, φουλ άγχος και ατελείωτο screen time, οπότε το να εξασφαλίσεις 8 ώρες ποιοτικού ύπνου μοιάζει με άθλο. Κι ενώ μπορεί να έχεις γεμίσει το κομοδίνο σου με συμπληρώματα μελατονίνης, η πραγματική απάντηση κρύβεται στο πιάτο σου.

Υπάρχουν μερικές τροφές ειδικά εάν καταναλωθούν πριν τον ύπνο λειτουργούν ως σαμποτέρ του νευρικού σου συστήματος. Συνέχισε να διαβάζεις για να μάθεις τι πρέπει να αποφύγεις να τρως, τουλάχιστον 2 ώρες πριν κοιμηθείς.

«Αθώες» τροφές που σου κλέβουν τον ύπνο χωρίς να το καταλαβαίνεις

1. Σοκολάτα

Ξέρω, είναι η απόλυτη λιγούρα της παρακολούθησης σειράς, αλλάη σοκολάτα είναι γεμάτη καφεΐνη και ζάχαρη. Οι ειδικοί εξηγούν ότι η ζάχαρη προκαλεί απότομες αυξομειώσεις στο ζάχαρο του αίματος, κάτι που σε κρατάει σε εγρήγορση και σε ξυπνάει μέσα στη νύχτα.

Μην την κόψεις, απλώς απόλαυσέ την νωρίς το απόγευμα.

2. Κίτρινα και παλαιωμένα τυριά

Λίγο τυράκι πριν τον ύπνο; Κακή ιδέα. Τα τυριά προκαλούν δυσπεψία, αλλά το χειρότερο είναι ότι τα παλαιωμένα τυριά έχουν υψηλά επίπεδα τυραμίνης. Αυτό το αμινοξύ πυροδοτεί την έκκριση νορεπινεφρίνης, ενός εγκεφαλικού διεγερτικού που σε κρατάει «στην πρίζα».

3. Εσπεριδοειδή

Λεμόνια, πορτοκάλια, γκρέιπφρουτ. Λόγω της υψηλής οξύτητάς τους, τα εσπεριδοειδή είναι ο Νο1 υπεύθυνος για τη νυχτερινή γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση. Επιπλέον, λειτουργούν ως φυσικά διουρητικά, πράγμα που σημαίνει ότι θα ξυπνήσεις αρκετές φορές για τουαλέτα.

Προτίμησε φρούτα με χαμηλή οξύτητα, όπως μια μπανάνα ή ένα μάνγκο.

4. Καυτερά και πικάντικα πιάτα

Αν το βραδινό σου έχει έξτρα τσίλι, ετοιμάσου για καούρες. Τα πικάντικα φαγητά προκαλούν δυσπεψία, η οποία επιδεινώνεται όταν ξαπλώνεις, κάνοντας τον ύπνο απλώς αδύνατο.

5. Παγωτό

Κλασικό comfort food. Δυστυχώς, τα υψηλά κορεσμένα λιπαρά του παγωτού συνδέονται άμεσα με συμπτώματα αϋπνίας. Παράλληλα, τα λιπαρά γαλακτοκομικά χαλαρώνουν τον οισοφαγικό σφιγκτήρα, προκαλώντας παλινδρόμηση.

Τι να θυμάσαι

Αν ο ύπνος σου δεν είναι αυτός που θα έπρεπε, ξεκίνα από το ψυγείο σου. Κράτα το βραδινό σου ελαφρύ, σβήσε αυτούς τους 5 «υπόπτους» από το βραδινό μενού και δώσε στο σώμα σου την ηρεμία που χρειάζεται για να κάνει restart.

Πηγή: ladylike.gr

Αϋπνία Τροφές

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