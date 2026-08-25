Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να είναι απλώς δυσάρεστες για τους περισσότερους, αλλά για άτομα με χρόνιες παθήσεις αποτελούν σοβαρό κίνδυνο. Έρευνες δείχνουν ότι καρδιαγγειακά, αναπνευστικά, μεταβολικά και νευρολογικά νοσήματα επιδεινώνονται συχνά κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα, αυξάνοντας τον κίνδυνο για επείγουσα νοσηλεία ή και θάνατο.

Αυτό συμβαίνει γιατί ο οργανισμός δυσκολεύεται να ρυθμίσει τη θερμοκρασία του και να λειτουργήσει σωστά υπό πίεση, επιβαρύνοντας ήδη ευάλωτα συστήματα όπως η καρδιά και τα νεφρά. Ακόμη και χωρίς σοβαρή υπερθέρμανση, η ζέστη μπορεί να προκαλέσει εξάρσεις συμπτωμάτων και γενική επιδείνωση της κατάστασης υγείας.

Πώς η ζέστη μπορεί να επιδεινώσει αυτές τις 5 παθήσεις υγείας

Αρθρίτιδα

Η ζέστη και η υψηλή υγρασία μπορούν να επιδεινώσουν τα συμπτώματα της οστεοαρθρίτιδας και της ουρικής αρθρίτιδας, αυξάνοντας τη φλεγμονή, τον πόνο και το πρήξιμο στις αρθρώσεις. Στην ουρική αρθρίτιδα, η αφυδάτωση ευνοεί τη συσσώρευση ουρικού οξέος, προκαλώντας πιο έντονες κρίσεις.

Άσθμα και ΧΑΠ (Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια)

Οι υψηλές θερμοκρασίες και η υγρασία μπορεί να προκαλέσουν στένωση των αεραγωγών, αυξάνοντας τον κίνδυνο κρίσεων άσθματος και εξάρσεων της ΧΑΠ. Παράλληλα, η επιβαρυμένη ποιότητα του αέρα κατά τη διάρκεια του καύσωνα, με αυξημένους ρύπους, όζον, μούχλα και ακάρεα, επιδεινώνει τα αναπνευστικά συμπτώματα.

Λύκος

Η ζέστη φαίνεται να αυξάνει τον κίνδυνο εξάρσεων του συστηματικού ερυθηματώδους λύκου, προκαλώντας περισσότερο πόνο στις αρθρώσεις, πρήξιμο, κόπωση και δερματικά εξανθήματα. Η έκθεση στον ήλιο μπορεί επίσης να επιδεινώσει τα συμπτώματα, γι’ αυτό η αντηλιακή προστασία είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Μελέτη του 2020 σε 1.200 ασθενείς διαπίστωσε ότιοι εξάρσεις που αφορούσαν εξανθήματα, αρθρώσεις και αιματολογικά προβλήματα ήταν συχνότερες τις πιο ζεστές ημέρες, ενώ οι πόνοι στις αρθρώσεις αυξάνονταν όταν η υγρασία ήταν υψηλή.

Διαβήτης

Οι υψηλές θερμοκρασίες συνδέονται με μεγαλύτερο κίνδυνο επιπλοκών σε άτομα με διαβήτη τύπου 1 και τύπου 2. Η ζέστη μπορεί να δυσκολέψει τον έλεγχο του σακχάρου, καθώς επιταχύνει την απορρόφηση της ινσουλίνης, προκαλώντας υπογλυκαιμία, ενώ η αφυδάτωση μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Για τον λόγο αυτό, οι ειδικοί συνιστούν συχνότερες μετρήσεις του σακχάρου κατά τη διάρκεια του καύσωνα.

Καρδιακές παθήσεις

Η ζέστη αναγκάζει την καρδιά να δουλεύει πιο έντονα, καθώς αυξάνει τη ροή του αίματος προς το δέρμα για να αποβληθεί η θερμότητα. Σε άτομα με στεφανιαία νόσο ή καρδιακή ανεπάρκεια, αυτή η επιπλέον επιβάρυνση μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφράγματος, εγκεφαλικού επεισοδίου ή επιδείνωσης της καρδιακής λειτουργίας. Παράλληλα, η αφυδάτωση, ιδιαίτερα σε όσους λαμβάνουν διουρητικά, μπορεί να επιβαρύνει περαιτέρω την καρδιά και τα νεφρά.

Πηγή: ladylike.gr