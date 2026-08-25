Κολύμπι στην πισίνα: Πώς να προστατεύσετε τα μαλλιά και το δέρμα σας

Το κολύμπι στην πισίνα είναι μία θαυμάσια άσκηση, αλλά η συχνή έκθεση στο χλώριο μπορεί να έχει συνέπειες στο δέρμα και τα μαλλιά σας, εάν δεν λάβετε τα απαιτούμενα μέτρα. Και αυτό διότι οι κολυμβητές εκτίθενται σε παράγοντες που μπορεί να διαταράξουν τους φυσικούς φραγμούς του δέρματος και των εξαρτημάτων του, όπως είναι τα μαλλιά.

Όπως αναφέρει η Dr. Rachel Falkner, επίκουρη καθηγήτρια Δερματολογίας στο Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα, το χλώριο που χρησιμοποιείται στις πισίνες αποτελείται από μίγμα του χημικού αυτού με άλλα στοιχεία. Όταν λοιπόν έρθει σε επαφή με το δέρμα, μπορεί να συμβούν διάφορες αντιδράσεις.

Κατ’ αρχάς, διασπά τα συστατικά του αντηλιακού, με συνέπεια να μειώνει την αποτελεσματικότητά του. Επομένως, μπορεί εύκολα να σας αφήσει απροστάτευτους από τον ήλιο. Πρακτικά αυτό σημαίνει πως όταν κολυμπάτε στην πισίνα, πρέπει οπωσδήποτε να εφαρμόζετε νέα στρώση αντηλιακού κάθε φορά που βγαίνετε από το νερό.

Το χλώριο μπορεί επίσης να προκαλέσει ξηρότητα στο δέρμα, καθώς και ερεθιστική δερματίτιδα εξ επαφής. Μπορεί ακόμα να επιδεινώσει προϋπάρχουσες δερματοπάθειες. Όλ’ αυτά σχετίζονται με την αφαίρεση του φυσικού προστατευτικού φραγμού του δέρματος, λόγω των χημικών. Η αφαίρεσή του έχει ως επακόλουθο υπερβολική απώλεια υγρασίας από το δέρμα.

Η επαναλαμβανόμενη έκθεση στο χλώριο στην πισίνα, εξ άλλου, μπορεί να προκαλέσει κνησμό και ερεθισμό. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, εξ άλλου, μπορεί να αναπτυχθεί μία αλλεργική αντίδραση που λέγεται υδατογενής κνίδωση. Κατ’ αυτήν, αναπτύσσονται κόκκινα σπυράκια εντός 30 λεπτών από την έκθεση στο χλωριωμένο νερό, λέει η Dr. Falkner.

Τι να κάνετε

Για να αποφύγετε την ξηρότητα στο δέρμα σας, είναι σημαντικό να το ξεπλένετε με γλυκό νερό αμέσως μόλις βγείτε από την πισίνα. Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε ένα απαλό, χωρίς αρώματα καθαριστικό. Μην τρίβετε το δέρμα σας για να καθαρίσει και μην κάνετε απολέπιση με το σφουγγάρι ή με χημικά προϊόντα. Να ξεβγάλετε το δέρμα σας με χλιαρό νερό.

Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε καθαριστικά σώματος χωρίς δραστικά συστατικά, όπως:

Τα γαλακτικά οξέα (lactic acids)

Τα σαλικυλικά οξέα (salicylic acids)

Τα γλυκολικά οξέα

Αμέσως μετά το ξέβγαλμα, να σκουπήσετε απαλά το δέρμα σας. Ύστερα εφαρμόστε ένα παχύ στρώμα ενυδατικής κρέμας με μαλακτικά συστατικά. Προτιμήστε τις ήπιες υδατικές κρέμες, χωρίς αρώματα, για ευαίσθητιο δέρμα, συνιστά η Dr. Falkner.

Τι μπορεί να συμβεί στα μαλλιά

Ανάλογες συνέπειες έχει το χλώριο και στα μαλλιά σας. Τα καθιστά ξηρά και πιο πορώδη, οδηγώντας σε φριζάρισμα και σπάσιμο. Μπορεί επίσης να τα κάνει τραχειά και θαμπά. Υπάρχει επίσης ενδεχόμενο να ξεθωριάσουν τα βαμμένα με χημικές βαφές μαλλιά.

Ο πράσινος αποχρωματισμός που μπορεί να παρατηρηθεί στα ανοικτόχρωμα ή ξανθά μαλλιά, προέρχεται από τις εναποθέσεις χαλκού στο νερό. Καθώς κολυμπάτ στην πισίνα, το χλώριο καθιστά τα μαλλιά σας πορώδη και έτσι απορροφούν πιο εύκολα τα μέταλλα του νερού.

Τα ξανθά μαλλιά, όσα έχουν αποκτήσει πιο ανοικτό χρώμα λόγω του ήλιου, τα γκρίζα και τα λευκά είναι πιο επιρρεπή στην απόκτηση πρασινωπής απόχρωσης. Εάν αυτή δεν απομακρυνθεί με απλό σαμπουάν, ένα ειδικό χηλικό (chelating) σαμπουάν μπορεί να δεσμεύσει τα μέταλλα και να τα απομακρύνει.

Πώς να τα βοηθήσετε

«Όσοι έχουν βαμμένα μαλλιά πρέπει να αποφεύγουν την υπερβολική έκθεση στο χλωριωμένο νερό της πισίνας», τονίζει η καθηγήτρια. «Να τα μαζεύουν σε κότσο ή να φορούν προστατευτικό σκουφάκι».

Πολύ σημαντικό είναι επίσης το βρέξιμο των μαλλιών πριν μπείτε στην πισίνα, διότι θα εμποδίσει τα μαλλιά να απορροφήσουν πολύ χλώριο ή νερό.

Ανεξάρτητα από τον τύπο των μαλλιών σας, αμέσως μετά το κολύμπι στην πισίνα πρέπει να τα πλύνετε με ένα σαμπουάν χωρίς θειούχες ενώσεις. Απαραίτητη είναι και η χρήση ήπιας μαλακτικής κρέμας, για να αποκατασταθεί η υγρασία τους.

Όσοι έχουν υγιή μαλλιά, συνήθως δεν αναπτύσσουν βλάβες σε αυτά όταν κολυμπούν στην πισίνα, εκτός κι αν τα βουτούν συνέχεια στο νερό και εκτίθενται στο χλώριο. Αν όμως έχουν ταλαιπωρημένα μαλλιά, αυτά μπορεί να επηρεαστούν αρνητικά ακόμα και μετά από λίγες φορές έκθεσης στο χλώριο.

Πότε να πάτε στον γιατρό

Η Dr. Falkner τονίζει πως στον δερματολόγο ιατρό πρέπει να πάτε εάν εκδηλώσετε συμπτώματα ενδεικτικά ερεθισμού ή βλάβης από το κολύμπι όπως:

Κοκκίνισμα, απολέπιση, αίσθημα καύσου (κάψιμο), επίμονο τσούξιμο ή κνησμό (φαγούρα), φουσκάλες ή πόνο στο δέρμα

Υπερβολικό σπάσιμο των μαλλιών ή τριχόπτωση με περιοχές αραίωσης στο τριχωτό της κεφαλής

Πηγή: iatropedia.gr