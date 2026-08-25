Βοιωτία: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Βλάσιο – Ήχησε το 112
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (25/8) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Βλάσιος Βοιωτίας.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 16:45.
Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ με 11 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Λεβαδαίων προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.
Στις 17:27 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στις περιοχές Άγιος Βλασιος και Τσουκαλάδες.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) August 25, 2026
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Άγιος_Βλάσης #Τσουκαλάδες της Περιφερειακής Ενότητας #Βοιωτίας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
Σήμερα, η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας