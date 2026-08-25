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Βοιωτία: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Βλάσιο – Ήχησε το 112

Αρχείο Intime
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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (25/8) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Βλάσιος Βοιωτίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 16:45.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ με 11 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Λεβαδαίων προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.

Στις 17:27 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στις περιοχές Άγιος Βλασιος και Τσουκαλάδες.

Σήμερα, η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας

Βοιωτία Φωτιά

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