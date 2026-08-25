Φωτιά στα Γιάννενα στην περιοχή Κρύα Βρύση: Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι, γύρω στις 13:45 σε δασική έκταση στην περιοχή Κρύα Βρύση του δήμου Ζαγορίου στα Γιάννενα.
Για την κατάσβεση της φωτιάς στα Γιάννενα κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΑΚ, 3 οχήματα και 1 ελικόπτερο.
Τέλος, συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κρύα Βρύση του δήμου Ζαγορίου Ιωαννίνων. Κινητοποιήθηκαν 15 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΑΚ, 3 οχήματα και 1 ΕΠ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 25, 2026