Φωτιά στα Γιάννενα στην περιοχή Κρύα Βρύση: Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι, γύρω στις 13:45 σε δασική έκταση στην περιοχή Κρύα Βρύση του δήμου Ζαγορίου στα Γιάννενα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στα Γιάννενα κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΑΚ, 3 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

Τέλος, συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.