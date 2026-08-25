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Φωτιά στα Γιάννενα στην περιοχή Κρύα Βρύση: Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι, γύρω στις 13:45 σε δασική έκταση στην περιοχή Κρύα Βρύση του δήμου Ζαγορίου στα Γιάννενα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στα Γιάννενα κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΑΚ, 3 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

Τέλος, συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Γιάννενα Φωτιά

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