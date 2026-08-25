10 σημάδια ότι ο σύντροφος σου σε έχει ήδη χωρίσει και δεν το ξέρεις

Οι χωρισμοί δεν έρχονται πάντα με καβγάδες ή θεαματικά φινάλε. Μερικές φορές, η αγάπη δεν τελειώνει απότομα, απλώς σβήνει αργά, σχεδόν ανεπαίσθητα. Μια μέρα νιώθεις ερωτευμένη/ος και την επόμενη συνειδητοποιείς ότι έχετε πάψει να συνδέεστε πραγματικά.

Αν νιώθεις πως η σχέση σου «βρίσκεται σε τέλμα», χωρίς όμως κανείς να τολμά να πει ότι τελείωσε, ίσως βιώνεις αυτό που οι ειδικοί ονομάζουν quiet quitting στη σχέση, δηλαδή τη σιωπηλή αποχώρηση του ενός από τους 2.

Τι είναι το quiet quitting σε μια σχέση;

Ο όρος ξεκίνησε από τον χώρο εργασίας, όπου οι εργαζόμενοι σταμάτησαν να «δίνουν το κάτι παραπάνω» και έκαναν μόνο τα απολύτως απαραίτητα. Όμως το φαινόμενο επεκτάθηκε και στις ανθρώπινες σχέσεις.

Σύμφωνα με την ψυχολόγο Sabrina Romanoff (PsyD), το quiet quitting στη σχέση σημαίνει ότι κάποιος παύει να επενδύει συναισθηματικά, να προσπαθεί ή να ενδιαφέρεται ουσιαστικά. Ο άνθρωπος αυτός μένει φυσικά παρών, αλλά ψυχικά απών. Οι ειδικοί το περιγράφει ως μια κατάσταση όπου το άτομο «απλώς εκτελεί τα τυπικά», χωρίς να δίνει ενέργεια, συναίσθημα ή ενδιαφέρον. Η σχέση μοιάζει να συνεχίζεται, αλλά στην πραγματικότητα έχει σταματήσει να τρέφεται.

10 σημάδια ότι ο/η σύντροφός σου «αποχωρεί» σιωπηλά από τη σχέση

Αν ο/η σύντροφός σου έχει σταματήσει να ενδιαφέρεται, ίσως να μην σου το πει ποτέ ευθέως, αλλά οι πράξεις του λένε την αλήθεια. Δες αν αναγνωρίζεις κάποια από τα παρακάτω σημάδια:

Δεν καταβάλλει καμία προσπάθεια: Δεν υπάρχουν πια ραντεβού, μηνύματα ή εκπλήξεις. Η φροντίδα έχει αντικατασταθεί από αδιαφορία. Η επικοινωνία έχει χαθεί: Οι συζητήσεις είναι επιφανειακές και σύντομες. Δεν σε ρωτά τι κάνεις, ούτε μοιράζεται κάτι από τη ζωή του. Αποφεύγει τον κοινό χρόνο: Βρίσκει δικαιολογίες για να μην βγείτε ή να μην μείνετε μόνοι. Όλα τα άλλα έχουν προτεραιότητα: Φίλοι, δουλειά, χόμπι, όλα έρχονται πριν από σένα. Δεν μιλά για το μέλλον: Σχέδια που κάποτε κάνατε μαζί, τώρα αποφεύγονται ή αγνοούνται. Είναι μονίμως ευερέθιστος: Κάθε μικρό πράγμα τον εκνευρίζει, οι καβγάδες αυξάνονται. Η οικειότητα έχει εξαφανιστεί: Δεν υπάρχει τρυφερότητα, αγκαλιές ή επιθυμία για επαφή. Είναι πάντα απορροφημένος: Το κινητό, η δουλειά ή ο υπολογιστής του τραβούν όλη του την προσοχή. Υπάρχει συναισθηματικό χάσμα: Νιώθεις πως ο δεσμός σας έχει ψυχρανθεί, και εκείνος δεν δείχνει διάθεση να το διορθώσει. Σε θεωρεί δεδομένη/ο: Η συμπεριφορά του σε κάνει να νιώθεις αόρατη/ος, σαν να έχει ξεχάσει την αξία σου.

Ποιος είναι ο ψυχικός αντίκτυπος του quiet quitting;

Το να βιώνεις μια «σιωπηλή αποχώρηση» στη σχέση σου, μπορεί να είναι πιο οδυνηρό από έναν κανονικό χωρισμό. Η αβεβαιότητα σε διαλύει, γιατί δεν έχεις ξεκάθαρες απαντήσεις.

Αρχίζεις να αμφιβάλλεις για τον εαυτό σου: «Μήπως φταίω εγώ;»

Νιώθεις μόνη/ος μέσα στη σχέση, ακόμη κι αν ο άλλος είναι δίπλα σου.

Η αυτοπεποίθησή σου μειώνεται αισθάνεσαι ανεπαρκής, ανεπιθύμητος.

Κουράζεσαι να είσαι ο μόνος που προσπαθεί.

Γεμίζεις θυμό και πικρία, γιατί δίνεις και δεν παίρνεις.

Και τελικά, μένεις κολλημένη/ος στο μεταξύ σε μια σχέση που δεν έχει τελειώσει, αλλά ούτε και υπάρχει πια.

Όπως λένε οι ειδικοί «όταν ο/η σύντροφος μας απομακρύνεται σιωπηλά, αυτό μπορεί να κλονίσει την αυτοεκτίμησή μας, να μας γεμίσει σύγχυση, μοναξιά και άγχος ακόμα και να οδηγήσει σε κατάθλιψη».

Τι να θυμάσαι;

Αν αναγνωρίζεις αυτά τα σημάδια, μην τα αγνοήσεις. Μίλα ανοιχτά για το πώς νιώθεις. Η σιωπή απλώς παρατείνει τον πόνο. Μερικές φορές, η ειλικρινής συζήτηση μπορεί να φέρει επανασύνδεση. Άλλες φορές, μπορεί να επιβεβαιώσει ότι ήρθε η ώρα να προχωρήσεις. Όπως κι αν εξελιχθεί, να θυμάσαι:

Το να σε αγαπούν δεν σημαίνει να σε «ανέχονται».

Η αληθινή σχέση χρειάζεται παρουσία, προσπάθεια και αμοιβαιότητα.

Το quiet quitting στη σχέση δεν συμβαίνει από τη μια μέρα στην άλλη, είναι μια αργή απομάκρυνση που πονάει βαθιά. Αν νιώθεις ότι ο σύντροφός σου έχει πάψει να «είναι εκεί», μην προσποιείσαι ότι όλα είναι εντάξει. Διεκδίκησε διάλογο, φροντίδα και σεβασμό. Γιατί αξίζεις μια σχέση όπου η αγάπη δεν είναι απλώς παρούσα, είναι ενεργή.

Πηγή: ladylike.gr