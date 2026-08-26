Σέρρες: Αστυνομικοί έσβησαν φωτιά με πυροσβεστήρες και απέτρεψαν την επέκτασή της – Δείτε φωτο

Σωτήρια αποδείχθηκε η επέμβαση αστυνομικών της Τροχαίας Σερρών, οι οποίοι κατάφεραν να σβήσουν φωτιά που είχε ξεσπάσει δίπλα σε δρόμο, αποσοβώντας τα χειρότερα.

Οι αστυνομικοί κλήθηκαν γύρω στις 13:30 για πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει σε χόρτα στο ύψος του 39ου χιλιομέτρου της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Σερρών, κοντά στα διόδια του Στρυμωνικού.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο και χρησιμοποιώντας πυροσβεστήρες τόσο από το περιπολικό όσο και από διερχόμενα οχήματα, κατάφεραν να σβήσουν τις φλόγες πριν εκείνες λάβουν ανεξέλεγκτες διαστάσεις.