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Πέλλα: Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς σε δασική έκταση στον δήμο Αλμωπίας – Δείτε βίντεο

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 5 το απόγευμα σε δασική έκταση στην περιοχή Κτυπημένα του Δήμου Αλμωπίας Πέλλας.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ με 9 οχήματα, καθώς και 1 ελικόπτερο.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πέλλας.

Πέλλα Πυρκαγιά

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