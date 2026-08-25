Πέλλα: Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς σε δασική έκταση στον δήμο Αλμωπίας – Δείτε βίντεο

Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 5 το απόγευμα σε δασική έκταση στην περιοχή Κτυπημένα του Δήμου Αλμωπίας Πέλλας.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ με 9 οχήματα, καθώς και 1 ελικόπτερο.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πέλλας.