Συνεργασία του δήμου Θεσσαλονίκης με το Kids Save Lives για πρώτες βοήθειες και απινιδωτές

Τριετές μνημόνιο συνεργασίας με στόχο τη δημιουργία μιας πόλης περισσότερο εκπαιδευμένης, οργανωμένης και έτοιμης να ανταποκριθεί στα κρίσιμα πρώτα λεπτά ενός επείγοντος περιστατικού θα υπογράψουν ο Δήμος Θεσσαλονίκης και το Ανθρωπιστικό Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «KIDS SAVE LIVES – ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΩΖΟΥΝ ΖΩΕΣ».

Η τελετή υπογραφής θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026, στις 12:00, στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης.

Το Μνημόνιο θα υπογράψουν αύριο, Τετάρτη, στις 12 το μεσημέρι, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης και ο Πρόεδρος και Ιδρυτής του KIDS SAVE LIVES Αναστάσιος Στεφανάκης.

Όπως επισημαίνει το KIDS SAVE LIVES, η συνεργασία ανοίγει έναν νέο δρόμο για την πρόληψη και την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών στον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Μεταξύ άλλων το Μνημόνιο προβλέπει:

εκπαίδευση μαθητών, εκπαιδευτικών, δημοτικών υπαλλήλων και πολιτών στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση και τις Πρώτες Βοήθειες,

ανάπτυξη δημοτικού δικτύου Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών και δημιουργία SHOCK STATIONS σε κομβικά σημεία,

ενδυνάμωση ενός δικτύου εκπαιδευμένων Εθελοντών Πρώτων Ανταποκρινόμενων,

διάδοση της εφαρμογής iSAVElives, του Εθνικού Χάρτη Απινιδωτών και του Χάρτη Πρώτων Ανταποκρινόμενων,

κοινές τοπικές, πανελλήνιες και διεθνείς δράσεις ενημέρωσης, εκπαίδευσης και κοινωνικής κινητοποίησης,

παραχώρηση μόνιμου χώρου για τον συντονισμό, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη νέων δικτύων και τεχνολογιών.

«Μια σύγχρονη πόλη δεν μετριέται μόνο από τις υποδομές της, αλλά και από το πόσο έτοιμοι είναι οι άνθρωποί της να σταθούν δίπλα στον συνάνθρωπο όταν κάθε λεπτό μετρά. Δεν αντικαθιστούμε τους Επαγγελματίες Υγείας. Δημιουργούμε τα κρίσιμα λεπτά πριν από την άφιξή τους», επισημαίνει το KIDS SAVE LIVES