MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ν. Παππάς: Τα υπερπλεονάσματα της ΝΔ είναι η άλλη όψη της ακρίβειας – Η ακρίβεια είναι πολιτική επιλογή

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

«Αποκαλυπτικό» χαρακτηρίζει ο γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νίκος Παππάς σημερινό δημοσίευμα της «Εφημερίδας των Συντακτών» για την «υπερφορολόγηση» από τον ΦΠΑ.

«Από το 2021 ως το 2025, η πραγματική οικονομία αναπτύχθηκε περίπου 25%. Τα έσοδα από ΦΠΑ, όμως, αυξήθηκαν κατά 59,3%. Η διαφορά δεν είναι ανάπτυξη. Είναι ακρίβεια και υπερφορολόγηση», τονίζει σε δήλωσή του ο Ν. Παππάς, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «παράγει υπερπλεονάσματα» και «πληρώνει φτηνά δάνεια πριν την ώρα τους», ενώ «τα νοικοκυριά πιέζονται».

«Η πρότασή μας είναι συγκεκριμένη: μηδενικός ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα και στα φάρμακα για έξι μήνες. Με δυνατότητα παράτασης όσο επιμένει η ακρίβεια. Και η Ευρώπη δεν αποτελεί άλλοθι. Η ευρωπαϊκή Οδηγία 2022/542 προβλέπει τη δυνατότητα μηδενικών συντελεστών ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, όπως τρόφιμα και φάρμακα», συνεχίζει και καταλήγει: «Τα υπερπλεονάσματα της Ν.Δ. είναι η άλλη όψη της ακρίβειας. Η ακρίβεια είναι πολιτική επιλογή. Η αντιμετώπισή της επίσης».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 17 ώρες πριν

Νίκος Κοκλώνης για Δημήτρη Κόκοτα: Θέλω να πιστεύω ότι τώρα κάπου εκεί ψηλά σε περιμένει ο πατέρας σου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Κρήτη: Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στους Αγίους Δέκα Ηρακλείου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Οδηγός ταξί πήρε 600 ευρώ από οικογένεια τουριστών με την απειλή βίας – Ερευνάται και άλλη καταγγελία σε βάρος του

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 12 ώρες πριν

Με χαμόγελα και ευχές για όμορφες διακοπές αναχώρησαν για το Οφρύνιο Καβάλας τα ΑμεΑ του Δήμου Καλαμαριάς

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Τουρνάς: Τέσσερις πυρκαγιές έκαψαν 200 χιλιάδες στρέμματα – Πότε “προσγειώνονται” τα νέα Καναντέρ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 15 ώρες πριν

Δ. Πολυγύρου: Πάνω από 170 ομπρέλες απομακρύνθηκαν από την παραλία των Καλυβών