Ν. Παππάς: Τα υπερπλεονάσματα της ΝΔ είναι η άλλη όψη της ακρίβειας – Η ακρίβεια είναι πολιτική επιλογή

«Αποκαλυπτικό» χαρακτηρίζει ο γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νίκος Παππάς σημερινό δημοσίευμα της «Εφημερίδας των Συντακτών» για την «υπερφορολόγηση» από τον ΦΠΑ.

«Από το 2021 ως το 2025, η πραγματική οικονομία αναπτύχθηκε περίπου 25%. Τα έσοδα από ΦΠΑ, όμως, αυξήθηκαν κατά 59,3%. Η διαφορά δεν είναι ανάπτυξη. Είναι ακρίβεια και υπερφορολόγηση», τονίζει σε δήλωσή του ο Ν. Παππάς, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «παράγει υπερπλεονάσματα» και «πληρώνει φτηνά δάνεια πριν την ώρα τους», ενώ «τα νοικοκυριά πιέζονται».

«Η πρότασή μας είναι συγκεκριμένη: μηδενικός ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα και στα φάρμακα για έξι μήνες. Με δυνατότητα παράτασης όσο επιμένει η ακρίβεια. Και η Ευρώπη δεν αποτελεί άλλοθι. Η ευρωπαϊκή Οδηγία 2022/542 προβλέπει τη δυνατότητα μηδενικών συντελεστών ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, όπως τρόφιμα και φάρμακα», συνεχίζει και καταλήγει: «Τα υπερπλεονάσματα της Ν.Δ. είναι η άλλη όψη της ακρίβειας. Η ακρίβεια είναι πολιτική επιλογή. Η αντιμετώπισή της επίσης».