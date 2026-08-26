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Χαλκιδική: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από αύριο λόγω εργασιών για τις “Έξυπνες Γέφυρες”

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν σε οδικά σημεία της Χαλκιδικής, λόγω εκτέλεσης εργασιών στο πλαίσιο του έργου «Έξυπνες Γέφυρες».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χαλκιδικής, θα ισχύει εναλλάξ κυκλοφορία των οχημάτων στο εναπομείναν τμήμα της οδού, στα παρακάτω σημεία:

  • στο 15,3 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Στρατωνίου – Ολυμπιάδας (γέφυρα Ολυμπιάδας 1), από ώρα 10.00 έως ώρα 10.30 της Πέμπτης 27 Αυγούστου 2026,
  • στο 16,5 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Στρατωνίου – Ολυμπιάδας (γέφυρα Ολυμπιάδας 2), από ώρα 10.30 έως ώρα 11.00 της Πέμπτης 27 Αυγούστου 2026 και
  • στο 34,3 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Στρατωνίου – Ολυμπιάδας (γέφυρα Στρατωνίου), από ώρα 07.30 έως ώρα 08.00 της Παρασκευής 28 Αυγούστου 2026.

«Η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις τόσο για την ασφαλή μετακίνηση, όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων», καταλήγει η ανακοίνωση της Τροχαίας.

Χαλκιδική

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