Σωκράτης Αλαφούζος: “Πόσα η καρδιά να ζήσει σε μια μέρα – Δεν έχω κάποιον να με περιμένει πίσω στην Αθήνα πια”

Μια ημέρα γεμάτη έντονα συναισθήματα έζησε ο Σωκράτης Αλαφούζος, την οποία μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους. Ο γνωστός ηθοποιός βρέθηκε στην Επίδαυρο μαζί με την κόρη του, όπου παρακολούθησαν τη «Λυσιστράτη» του ΚΘΒΕ με την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, λίγες ώρες αφότου παρέδωσε το σπίτι στο οποίο έζησε η μητέρα του για 29 χρόνια.

Μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram, ο Σωκράτης Αλαφούζος μίλησε για τη συναισθηματική φόρτιση της ημέρας, περιγράφοντας τις στιγμές από το άδειασμα του σπιτιού της μητέρας του και το οριστικό κλείσιμο της πόρτας, μέχρι τη συνάντησή του με την κόρη του και το ταξίδι τους προς την Επίδαυρο.

«Πόσα η καρδιά να ζήσει σε μια μέρα… Το πρωί να μεταφέρεις τα τελευταία πράγματα από το σπίτι που έζησε η μανούλα σου για 29 χρόνια, άδειο πια, μα γεμάτο αναμνήσεις, σκέψεις και αγάπη. Το μεσημέρι να παραδώσεις τα κλειδιά στον ιδιοκτήτη, την πόρτα εκείνη να διαβείς για τελευταία φορά, χωρίς να ακούσεις “στο καλό παιδάκι μου, η Παναγίτσα να σε φυλάει”.

Νωρίς το απόγευμα θα τρέξω εκεί που την ίδια αγάπη δίνω και παίρνω, στο παιδί μου… στην κόρη μου. Η καρδιά σε οδηγεί σ’ αυτή τη μοναδικά όμορφη διαδρομή προς την Επίδαυρο… για να βρεθώ στον κόσμο που από νωρίς επέλεξα να εκφραστώ… στο θέατρο, που θα χαϊδέψει την καρδιά και το μυαλό θα πάει μακριά.

Δεν έχω κάποιον να με περιμένει πίσω στην Αθήνα πια… ένα σπίτι, μια ζεστή αγκαλιά… μα την αγάπη θα έχω πάντα στην καρδιά… εκεί που το σπίτι μου είναι μαζί μου παντοτινά», έγραψε ο Σωκράτης Αλαφούζος.