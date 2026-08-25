MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Σωκράτης Αλαφούζος: “Πόσα η καρδιά να ζήσει σε μια μέρα – Δεν έχω κάποιον να με περιμένει πίσω στην Αθήνα πια”

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Μια ημέρα γεμάτη έντονα συναισθήματα έζησε ο Σωκράτης Αλαφούζος, την οποία μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους. Ο γνωστός ηθοποιός βρέθηκε στην Επίδαυρο μαζί με την κόρη του, όπου παρακολούθησαν τη «Λυσιστράτη» του ΚΘΒΕ με την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, λίγες ώρες αφότου παρέδωσε το σπίτι στο οποίο έζησε η μητέρα του για 29 χρόνια.

Μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram, ο Σωκράτης Αλαφούζος μίλησε για τη συναισθηματική φόρτιση της ημέρας, περιγράφοντας τις στιγμές από το άδειασμα του σπιτιού της μητέρας του και το οριστικό κλείσιμο της πόρτας, μέχρι τη συνάντησή του με την κόρη του και το ταξίδι τους προς την Επίδαυρο.

«Πόσα η καρδιά να ζήσει σε μια μέρα… Το πρωί να μεταφέρεις τα τελευταία πράγματα από το σπίτι που έζησε η μανούλα σου για 29 χρόνια, άδειο πια, μα γεμάτο αναμνήσεις, σκέψεις και αγάπη. Το μεσημέρι να παραδώσεις τα κλειδιά στον ιδιοκτήτη, την πόρτα εκείνη να διαβείς για τελευταία φορά, χωρίς να ακούσεις “στο καλό παιδάκι μου, η Παναγίτσα να σε φυλάει”.

Νωρίς το απόγευμα θα τρέξω εκεί που την ίδια αγάπη δίνω και παίρνω, στο παιδί μου… στην κόρη μου. Η καρδιά σε οδηγεί σ’ αυτή τη μοναδικά όμορφη διαδρομή προς την Επίδαυρο… για να βρεθώ στον κόσμο που από νωρίς επέλεξα να εκφραστώ… στο θέατρο, που θα χαϊδέψει την καρδιά και το μυαλό θα πάει μακριά.

Δεν έχω κάποιον να με περιμένει πίσω στην Αθήνα πια… ένα σπίτι, μια ζεστή αγκαλιά… μα την αγάπη θα έχω πάντα στην καρδιά… εκεί που το σπίτι μου είναι μαζί μου παντοτινά», έγραψε ο Σωκράτης Αλαφούζος.

Σωκράτης Αλαφούζος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρή 17χρονη σε τροχαίο δυστύχημα στη Φυλή – Αυτοκίνητο με 5 νέους καρφώθηκε σε κολώνα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 19 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 25 Αυγούστου

LIFESTYLE 38 λεπτά πριν

Γωγώ Δελογιάννη: Κυκλοφόρησα πρώτη φορά με μπικίνι χωρίς να κρυφτώ με κάποια πετσέτα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Πηγές ΓΕΝ για φωτιά στη Σαλαμίνα: Δεν απειλήθηκαν εγκαταστάσεις και πλοία του Πολεμικού Ναυτικού

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

Άγριο ξύλο μεταξύ τουριστών στο Κάπρι: Χτυπήθηκαν με καρέκλες, γροθιές και κλωτσιές – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 59 λεπτά πριν

Ο Σκέρτσος απαντά στο ΠΑΣΟΚ για το Ταμείο Ανάκαμψης: Απένταξη δεν σημαίνει ακύρωση έργου