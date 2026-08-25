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Πηγές ΓΕΝ για φωτιά στη Σαλαμίνα: Δεν απειλήθηκαν εγκαταστάσεις και πλοία του Πολεμικού Ναυτικού

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THESTIVAL TEAM

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Πηγές από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού επισημαίνουν πως από τη φωτιά στη Σαλαμίνα δεν απειλήθηκαν εγκαταστάσεις και πλοία.

Σχετικά με την πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα της Τρίτης στη Σαλαμίνα, οι πηγές από το ΓΕΝ σημειώνουν ότι ουδέποτε απειλήθηκαν εγκαταστάσεις και πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ στην περιοχή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά δεν υπάρχουν αποθήκες πυρομαχικών και καυσίμων, ούτε και κτιριακές εγκαταστάσεις.

Παράλληλα, επισημαίνεται πως δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι για τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς, αλλά και το σημείο έναρξής της θα ακολουθήσει η προβλεπόμενη έρευνα από αρμόδια υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος σε συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Σαλαμίνα Φωτιά

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