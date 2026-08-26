Β. Παπαγεωργόπουλος για απόφαση Ελεγκτικού Συνεδρίου: Βασίζεται στη λανθασμένη απόφαση της Δικαιοσύνης

Ο πρώην δήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Παπαγεωργόπουλος σχολιάζει την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την υπόθεση των ελλειμμάτων στον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Κάνει λόγο για “τελείως λανθασμένη απόφαση” και προαναγγέλλει ανοικτή επιστολή προς τον πρωθυπουργό και την ηγεσία του Αρείου Πάγου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Βασίλη Παπαγεωργόπουλου

ΔΗΛΩΣΗ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

τ. Δημάρχου Θεσσαλονίκης

τ. Βουλευτού Θεσσαλονίκης

τ, Υφυπουργού Αθλητισμού

Από τα sites πληροφορήθηκα σήμερα, 26 Αυγούστου την «αναμενόμενη» απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για το θέμα των κατά γελοίο τρόπο (μη πληρωμή των …Ασφαλιστικών Ταμείων!) των υπεξαιρέσεων στον Δήμο Θεσσαλονίκης, που όπως παραδέχθηκε το Δικαστήριο είχαν ξεκινήσει πολύ πριν ορκισθώ Δήμαρχος Θεσσαλονίκης!

«Αναμενόμενη», γιατί στηρίζεται στην τελείως λανθασμένη απόφαση της Ελληνικής Δικαιοσύνης, όπως έχω αναλύσει πολλές φορές και όπως θα αποκαλύψω σε ανοικτή επιστολή που ετοιμάζω προς τον κ. Πρωθυπουργό και την ηγεσία του ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ!

Τέλος να προσθέσω ότι την τελείως λανθασμένη απόφαση της Ελληνικής Δικαιοσύνης, την παραδέχθηκε και η Ελληνική Κυβέρνηση στην επιστολή που έστειλε στο Ευρωπαικό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων!