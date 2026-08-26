ΔΕΘ- HELEXPO: Ενημέρωση της Συμβουλευτικής Επιτροπής για ανάπλαση και 90ή ΔΕΘ

Σε ενημέρωση της Συμβουλευτικής Επιτροπής της ΔΕΘ-HELEXPO σχετικά με όλες τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το έργο της ανάπλασης, αλλά και από τη διοργάνωση της επικείμενης 90ής ΔΕΘπροχώρησε η διοίκηση της εταιρείας.

Ο πρόεδρος της ΔΕΘ-HELEXPO, κ. Χρήστος Τσεντεμεΐδης, παρουσιάζοντας το σχέδιο της ανάπλασης έκανε λόγο για ιστορική στιγμή, καθώς από το όραμα μιας νέας ΔΕΘ, όπως είπε, φτάνουμε πλέον στη στιγμή της υλοποίησής του. Ο κ. Τσεντεμεΐδηςαναφέρθηκε στον διεθνή διαγωνισμό που δημοσιεύθηκε πριν από λίγο καιρό και έχει καταληκτική ημερομηνία την 21η Σεπτεμβρίου, ενώ διατύπωσε την εκτίμηση πως θα υπάρξει μεγάλο ενδιαφέρον από εταιρείες, με δεδομένο τον εμβληματικό χαρακτήρα του έργου. Παρουσίασε δε τα βασικά σημεία της ανάπλασης, που περιλαμβάνει τη δημιουργία δύο εκθεσιακών κτηρίων, την ανακαίνιση του Συνεδριακού Κέντρου «Ι. Βελλίδης», την ανάπτυξη ενός «πράσινου» πνεύμονα 120 στρεμμάτων, φέροντος χαρακτηριστικά Μητροπολιτικού Πάρκου, αλλά και τη δημιουργία 1.064 υπόγειων θέσεων στάθμευσης. Τόνισε επίσης πως το έργο θα υλοποιηθεί σε τρία στάδια, ώστε να μην παρακωλυθεί η λειτουργία της ΔΕΘ-HELEXPO.

Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΘ-HELEXPO, κ. Ανδρέας Μαυρομμάτης, παρουσίασε τους βασικούς άξονες της 90ής ΔΕΘ (5-13 Σεπτεμβρίου), που διαθέτει μια ξεχωριστή δυναμική για τρεις λόγους: τον επετειακό της χαρακτήρα, καθώς φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από την πρώτη διοργάνωση το 1926, την Τιμώμενη Χώρα, που είναι η Ιαπωνία, και την ενισχυμένη εμπορική διάσταση της έκθεσης. Ο κ. Μαυρομμάτης αναφέρθηκε αναλυτικά στη συμμετοχή της Ιαπωνίας και στο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων που τη συνοδεύει, στα 11 αφιερώματα που διαθέτει η 90ή ΔΕΘ με νέες προσθήκες, αλλά και στη δυναμική συμμετοχή των Επιμελητηρίων.

Ο πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Μασούτης, αναφερόμενος στο σχέδιο της ανάπλασης σημείωσε ότι εξυπηρετεί τις ανάγκες των πολιτών, του εμπορίου και της λειτουργίας της ΔΕΘ-HELEXPO, ενώ, μιλώντας εκ μέρους των επιμελητηρίων και των λοιπών παραγωγικών φορέων, τόνισε ότι βρίσκονται στο πλευρό της εταιρείας και είναι διαθέσιμοι να συνδράμουν όπου χρειαστεί.Η δε αναπληρώτρια πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κα Λουκία Σαράντη,υπογράμμισε την ανάγκη της ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας και του έργου το ταχύτερο δυνατό και σημείωσε ότι ο ΣΒΕ είναι στη διάθεση της ΔΕΘ-HELEXPO για κάθε συνδρομή που μπορεί να συμβάλει στην πρόοδο της ανάπλασης.

Σημειώνεται ότι η Συμβουλευτική Επιτροπή απαρτίζεται από τους επικεφαλής των κορυφαίων παραγωγικών και επιχειρηματικών φορέων της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας.