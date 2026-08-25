Γκαγκάτσης: 1,5 εκατ. ευρώ στις ομάδες του Κυπέλλου-Έλληνες διαιτητές στη διοργάνωση

Μία διοργάνωση με διαφορετική φιλοσοφία, μεγαλύτερα οικονομικά οφέλη και ξεκάθαρη στόχευση στην ανάδειξη νέων ποδοσφαιριστών θέλει να δημιουργήσει η ΕΠΟ μέσω του νέου Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Μάκης Γκαγκάτσης, κατά τον χαιρετισμό του στην κλήρωση της League Phase, παρουσίασε το νέο μοντέλο του θεσμού, αναδεικνύοντας τις αλλαγές που τίθενται σε εφαρμογή και τονίζοντας πως το Κύπελλο μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας στάθηκε ιδιαίτερα και στο οικονομικό σκέλος, γνωστοποιώντας πως σχεδόν 1,5 εκατομμύριο ευρώ θα επιστρέψει στις ομάδες που συμμετέχουν στη διοργάνωση. Το ποσό θα κατανεμηθεί με βάση την παρουσία και την πορεία κάθε συλλόγου, δημιουργώντας ένα επιπλέον οικονομικό κίνητρο.

Ξεχωριστή θέση στις αλλαγές έχει η αξιοποίηση των νεαρών ποδοσφαιριστών. Η ΕΠΟ αυξάνει φέτος την υποχρεωτική παρουσία παικτών μικρής ηλικίας, καθώς οι ομάδες θα πρέπει να χρησιμοποιούν δύο ποδοσφαιριστές που έχουν γεννηθεί από το 2004 και μετά. Πρόκειται για συνέχεια της περσινής προσπάθειας, με στόχο το Κύπελλο να αποτελέσει χώρο ανάδειξης νέων παικτών και σύνδεσης των επαγγελματικών ομάδων με τις ακαδημίες τους.

Αλλαγές υπάρχουν και στον τομέα της διαιτησίας. Οι αναμετρήσεις της διοργάνωσης θα διεξάγονται με Έλληνες διαιτητές, ενώ στα σημαντικότερα παιχνίδια θα υπάρχει η παρουσία ξένων διαιτητών στο VAR. Με αυτόν τον τρόπο, η ΕΠΟ επιχειρεί να στηρίξει το εγχώριο διαιτητικό δυναμικό, διατηρώντας παράλληλα διεθνή τεχνογνωσία στο κρίσιμο κομμάτι της τεχνολογικής υποστήριξης.

Ο Γκαγκάτσης αναφέρθηκε, τέλος, στη βελτίωση της εικόνας του ελληνικού ποδοσφαίρου, επισημαίνοντας την παρουσία φιλάθλων και των δύο ομάδων στους πρόσφατους τελικούς Κυπέλλου και Super Cup.

Πηγή: metrosport.gr