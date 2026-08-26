Ρωσία: Επτά νεκροί και δεκάδες τραυματίες από φωτιά σε βιομηχανικό εργοτάξιο

Συγκλονίζουν οι εικόνες που έρχονται από τη Ρωσία, μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε πετροχημικό συγκρότημα φυσικού αερίου.

Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, οι έξι από τους οποίους είναι Κινέζοι, ενώ αγνοείται η τύχη άλλων εννέα εργατών από την Κίνα σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε πετροχημικό συγκρότημα φυσικού αερίου στην περιφέρεια Αμούρ στη ρωσική άπω ανατολή.

Από την φωτιά 152 άτομα έλαβαν τις πρώτες βοήθειες για τραυματισμούς, ενώ 36 μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομεία.

Το συγκρότημα, το οποίο αυτοαποκαλείται ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πολυαιθυλενίου και πολυπροπυλενίου στον κόσμο, είναι ένα κοινό έργο της ρωσικής εταιρείας Sibur και της κινεζικής εταιρείας πετρελαίου και φυσικού αερίου Sinopec (600028.SS). Δεν έχει ακόμη ξεκινήσει τη λειτουργία του και προετοιμαζόταν για την έναρξη της παραγωγής.

Η Ρωσία βασίζεται συχνά σε ξένο εργατικό δυναμικό, συμπεριλαμβανομένων εργαζομένων από την Κίνα, για την κατασκευή μεγάλων βιομηχανικών έργων και έργων υποδομής.

Things don't seem to he going well this afternoon for Russia's new $11 billion Amur Gas Chemical Complex after massive explosions.



Located in Russia's far-east, af full 6000km distance from Ukraine, and with no drones in site (yet), this facility was about to go into full… pic.twitter.com/KUvVN6xweW — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) August 25, 2026

Η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε χθες, Τρίτη, κατασβέσθηκε, ανακοινώθηκε από την υπηρεσία Τύπου του εργοστασίου.