Δημήτρης Κόκοτας: Δημοσία δαπάνη η κηδεία του τραγουδιστή – Η επιθυμία της Κατερίνας Πετράκη

Θλίψη έχει προκαλέσει στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση του θανάτου του Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών, έπειτα από τη μακρά περιπέτεια που αντιμετώπιζε με την υγεία του, μετά από έμφραγμα που υπέστη το 2024.

Με μία σειρά αποφάσεων ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας θα τιμήσει τη μνήμη του Δημήτρη Κόκοτα, καθώς ο αείμνηστος τραγουδιστής είχε εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος Αγίας Βαρβάρας στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023 και είχε αναπτύξει ιδιαίτερη σχέση με την πόλη και τους κατοίκους της.

Η ανακοίνωση σχετικά με την κηδεία του αγαπημένου τραγουδιστή:

Ο δήμος Αγίας Βαρβάρας εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως η κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα θα γίνει δημοσία δαπάνη χωρίς ωστόσο να αναφέρει τον τόπο και τον χρόνο.

“Αγάπησε την Αγία Βαρβάρα και τους ανθρώπους της και τον αγάπησαν αφειδόλευτα και αυτοί”, αναφέρεται χαρακτηριστικά στο ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Με την υπ’ αριθμόν 74 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα να πραγματοποιηθεί με δαπάνη του δήμου, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Παράλληλα, αποφασίστηκε η τήρηση ενός λεπτού σιγής, ενώ η σημαία του δήμου θα κυματίζει μεσίστια μέχρι την ημέρα της ταφής του.

Στην εξόδιο ακολουθία θα παραστεί σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο, με επικεφαλής τον πρόεδρό του και τον δήμαρχο, ενώ θα κατατεθεί και στεφάνι στη μνήμη του.

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας αποφάσισε ακόμη να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη του Δημήτρη Κόκοτα μέσα από το Ωδείο του. Συγκεκριμένα, μία από τις ετήσιες υποτροφίες του Ωδείου θα καθιερωθεί στο όνομά του, ενώ η αίθουσα εκδηλώσεων του Ωδείου, στο Μέγαρο «Μήτρος Σουλιμιώτης», θα ονομαστεί προς τιμήν του.

Παράλληλα, οι προγραμματισμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις του Σεπτεμβρίου αναβάλλονται για μεταγενέστερο χρόνο και, όπως ορίζεται στην απόφαση, οπωσδήποτε μετά το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο του Δημήτρη Κόκοτα.

Το ψήφισμα πρόκειται να επιδοθεί στην οικογένεια του τραγουδιστή, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας και να δημοσιευθεί στον Τύπο.

Η απόφαση υπογράφεται από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, Βασίλειο Βόσσο, και έχει αναρτηθεί στη «Διαύγεια».

Η επιθυμία της Κατερίνας Πετράκη

Στο πλευρό του Δημήτρη Κόκοτα καθ’ όλη τη διάρκεια της δύσκολης αυτής διαδρομής στάθηκε η οικογένειά του.

Η σύζυγός του, Κατερίνα Πετράκη, μαζί με την κόρη τους και την αδελφή του τραγουδιστή, Έλλη Κόκοτα, βρίσκονται αυτές τις ώρες αντιμέτωπες με την απώλεια και προσπαθούν να διαχειριστούν το βαρύ πένθος.

Την ίδια ώρα, η σύζυγος του Δημήτρη Κόκοτα επιθυμεί αυτές οι δύσκολες στιγμές να παραμείνουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με την επιθυμία της, η οικογένεια θέλει να αποχαιρετήσει τον Δημήτρη Κόκοτα με ηρεμία, χωρίς την παρουσία καμερών, τα επίμονα τηλεφωνήματα και τη δημοσιογραφική πίεση. Πρόκειται για μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη για τους δικούς του ανθρώπους, οι οποίοι ζητούν τον απαραίτητο χώρο και χρόνο προκειμένου να διαχειριστούν την απώλειά τους.

Η οικογένεια του τραγουδιστή καλεί ουσιαστικά όλους να σεβαστούν το πένθος της και την ανάγκη της για ιδιωτικότητα, σε μια από τις πιο δύσκολες στιγμές που έχει να αντιμετωπίσει.