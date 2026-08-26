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Τροχαίο στη λεωφόρο Φυλής: Συγκλονισμένη η οικογένεια του βόλεϊ αποχαιρετά την 17χρονη Ελευθερία

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Συγκλονισμένη είναι και η οικογένεια του βόλεϊ από τον θάνατο της 17χρονης Ελευθερίας στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη λεωφόρο Φυλής, τα ξημερώματα της Τρίτης (25/08).

Η 17χρονη επέβαινε σε ένα αυτοκίνητο που κινούνταν στη λεωφόρο Φυλής μαζί με άλλα τέσσερα άτομα. Για άγνωστο λόγο το όχημα έφευγε από την πορεία του, με την ανήλικη να χάνει τη ζωή της στο τροχαίο δυστύχημα.

Το νεαρό κορίτσι ήταν αθλήτρια βόλεϊ στην ομάδα της Άμιλλας, η οποία και την αποχαιρέτησε με μια συγκινητική ανάρτηση.

Το κείμενο μάλιστα της ανάρτησης ανέβασε και ο ΠΑΣΑΠ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβόμενων Πετοσφαιριστών/στριών) λέγοντας το δικό του αντίο στη νεαρή αθλήτρια.

«Ήταν ένα αγαπημένο μέλος της αθλητικής μας οικογένειας, ένα νέο κορίτσι που αφήνει πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό», αναφέρει μεταξύ άλλων η Άμιλλα στην συλλυπητήρια ανακοίνωσή της και συμπληρώνει: «Η μνήμη της Ελευθερίας θα παραμείνει για πάντα ζωντανή στις καρδιές μας και στην οικογένεια του Συλλόγου μας».

Αναλυτικά η ανάρτηση της Άμιλλας

«Με βαθιά οδύνη και ανείπωτη θλίψη, πληροφορηθήκαμε τον τραγικό και πρόωρο θάνατο της αθλήτριάς μας, Ολυμπίδη Ελευθερίας.

Η Ελευθερία δεν ήταν απλώς μια αθλήτρια του Συλλόγου μας. Ήταν ένα αγαπημένο μέλος της αθλητικής μας οικογένειας, ένα νέο κορίτσι που αφήνει πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, τα λόγια μοιάζουν φτωχά. Εκφράζουμε τα βαθύτατα και ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους ανθρώπους της και τους διαβεβαιώνουμε ότι η οικογένεια του Συλλόγου μας θα βρίσκεται δίπλα τους με σεβασμό και διακριτικότητα.

Η μνήμη της Ελευθερίας θα παραμείνει για πάντα ζωντανή στις καρδιές μας και στην οικογένεια του Συλλόγου μας.

Καλό ταξίδι, Ελευθερία. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Προπονητές».

Άνω Λιόσια Τροχαίο δυστύχημα

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