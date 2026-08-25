Τροχαίο στα Άνω Λιόσια: “Ήταν ένα αγγελούδι, καλή μαθήτρια” – Θρήνος για τη 17χρονη Ελευθερία

Ανείπωτος είναι ο πόνος για τη 17χρονη Ελευθερία, η οποία έχασε τη ζωή της στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 25 Αυγούστου στη λεωφόρο Φυλής στα Άνω Λιόσια. «Ήταν ένα παιδάκι σαν τα κρύα νερά, ένα αγγελούδι», λένε άνθρωποι που τη γνώριζαν, περιγράφοντας ένα κορίτσι που πήγαινε στο σχολείο, ήταν καλή μαθήτρια και είχε όλη τη ζωή μπροστά του.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τη 1:00 τα ξημερώματα, στο ρεύμα κυκλοφορίας από τη Χασιά προς τα Άνω Λιόσια.

Στο κόκκινο αυτοκίνητο επέβαιναν συνολικά πέντε νεαρά άτομα: δύο 17χρονες, μία 18χρονη, ένας 17χρονος και ο 19χρονος οδηγός.

Κάτω από συνθήκες που εξακολουθούν να διερευνώνται από την Τροχαία, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού.

Η δύναμη της σύγκρουσης ήταν τέτοια ώστε η κολώνα λύγισε και έπεσε, ενώ τμήματα του αυτοκινήτου εκτινάχθηκαν σε μεγάλη απόσταση.

Η 17χρονη καθόταν στη θέση του συνοδηγού

Η 17χρονη Ελευθερία βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων, ενώ ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν σε νοσοκομεία της Αττικής.

Παρά τις προσπάθειες που ακολούθησαν, η 17χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Οι υπόλοιποι τέσσερις επιβαίνοντες τραυματίστηκαν, με μία ακόμη 17χρονη να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

«Ήταν ένα αγγελούδι, καλή μαθήτρια»

Τα λόγια ανθρώπων που γνώριζαν την Ελευθερία αποτυπώνουν το μέγεθος της απώλειας.

«Ήταν ένα παιδάκι σαν τα κρύα νερά, ένα αγγελούδι. Πήγαινε στο σχολείο της, ήταν καλή μαθήτρια, πήγαινε στις δραστηριότητές της», αναφέρουν για τη 17χρονη.

Μια απλή περιγραφή της καθημερινότητας ενός παιδιού που πήγαινε σχολείο, είχε τις δραστηριότητές του και έκανε σχέδια για το μέλλον, η οποία μετά το δυστύχημα αποκτά ακόμη πιο οδυνηρή διάσταση.

Η Ελευθερία ήταν μοναχοπαίδι και η είδηση του θανάτου της έχει συντρίψει τους γονείς και τους συγγενείς της.

«Έχουν την Ελευθερία μας στο νεκροτομείο»

Η θεία της 17χρονης περιέγραψε τις δραματικές στιγμές κατά τις οποίες πληροφορήθηκε τι είχε συμβεί.

«Με πήρε τηλέφωνο η μητέρα της και μου είπε ότι έγινε το τροχαίο και ότι έχουν την Ελευθερία μας στο νεκροτομείο», ανέφερε.

Σύμφωνα με όσα έχουν μεταφερθεί στην οικογένεια, η σύγκρουση ήταν εξαιρετικά βίαιη, με την 17χρονη να βρίσκεται μπροστά, στη δεξιά πλευρά του οχήματος.

Η θεία της ανέφερε ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει η οικογένεια, το αυτοκίνητο κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα πριν ο οδηγός χάσει τον έλεγχο. Πρόκειται, ωστόσο, για εκτίμηση που μεταφέρεται από τους συγγενείς και όχι για οριστικό συμπέρασμα της έρευνας.

Στη ΜΕΘ μία ακόμη 17χρονη

Μία από τις άλλες 17χρονες που επέβαιναν στο αυτοκίνητο νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, έχει υποστεί κατάγματα στα πλευρά και στη λεκάνη.

Ο 19χρονος οδηγός μεταφέρθηκε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, καθώς υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία, ενώ τραυματίστηκαν και τα υπόλοιπα νεαρά άτομα που βρίσκονταν στο όχημα.

«Την είπαν Ελευθερία για να είναι ελεύθερη στη ζωή της»

Ιδιαίτερα συγκινητική είναι και η ιστορία πίσω από το όνομα της 17χρονης.

Όπως αποκάλυψε η θεία της, οι γονείς της δεν επέλεξαν το όνομα Ελευθερία επειδή το έφερε κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας.

Το επέλεξαν συμβολικά, «για να είναι ελεύθερη στη ζωή της».

Η φράση αυτή έρχεται πλέον να προστεθεί στον πόνο μιας οικογένειας που έχασε ξαφνικά το μοναχοπαίδι της.

Ο πατέρας της έφτασε στο σημείο του δυστυχήματος

Τραγική φιγούρα ήταν ο πατέρας της Ελευθερίας, ο οποίος μετέβη στο σημείο του δυστυχήματος μετά την ενημέρωση για το τροχαίο.

Σε κατάσταση σοκ και υποβασταζόμενος, μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο, όπου ενημερώθηκε για την τραγική κατάληξη της κόρης του.

Στο σημείο της πρόσκρουσης έχουν αρχίσει να αφήνονται λουλούδια στη μνήμη της 17χρονης, ενώ φίλοι, συγγενείς και κάτοικοι της περιοχής προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν πώς μια νυχτερινή διαδρομή πέντε νέων ανθρώπων κατέληξε σε τραγωδία.

Η Τροχαία ερευνά πώς χάθηκε ο έλεγχος του αυτοκινήτου

Η προανάκριση για τα αίτια του τροχαίου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν την ταχύτητα του οχήματος, την πορεία του πριν από την εκτροπή, τα ίχνη στο οδόστρωμα, την κατάσταση του αυτοκινήτου και κάθε άλλο διαθέσιμο στοιχείο που θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί ο 19χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο.

Μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας, δεν έχει υπάρξει επίσημο συμπέρασμα για την ακριβή αιτία του δυστυχήματος.

Το βέβαιο είναι ότι ένα κορίτσι μόλις 17 ετών δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι του.

Η Ελευθερία, το «αγγελούδι» και η «καλή μαθήτρια» όπως τη θυμούνται όσοι τη γνώριζαν, άφησε πίσω της μια οικογένεια βυθισμένη στο πένθος και μια ακόμη σκληρή υπενθύμιση για το πόσο οδυνηρές μπορούν να γίνουν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα οι συνέπειες ενός τροχαίου.