Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 48χρονος αστυνομικός που κατηγορείται για τον βιασμό της πρώην συντρόφου του – Αναβλήθηκε η δίκη

Ελεύθερος αφέθηκε ο 48χρονος αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από καταγγελία της 51 ετών πρώην συντρόφου του ότι προέβη σε γενετήσιες πράξεις εις βάρος της, χωρίς τη θέλησή της.

Η εκδίκαση των πλημμεληματικών κατηγοριών που αντιμετωπίζει αναβλήθηκε εκ νέου -αυτή τη φορά λόγω απουσίας της καταγγέλλουσας.

Υπό αυτές τις συνθήκες, το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, όπου παραπέμφθηκε να δικαστεί, ήρε την κράτησή του, επιβάλλοντάς του τους όρους να μην προσεγγίζει την γυναίκα σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και να εμφανίζεται καθημερινά σε αστυνομικό τμήμα.

Οι περιοριστικοί όροι θα ισχύουν έως την επόμενη δικάσιμο, η οποία ορίστηκε για την προσεχή Πέμπτη.

Ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε σήμερα στο δικαστήριο, μία ημέρα μετά τη νοσηλεία του στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Εκεί είχε μεταβεί για λόγους υγείας, τους οποίους επικαλέστηκε και οι οποίοι είχαν οδηγήσει στην πρώτη αναβολή της δίκης. Μέσω του συνηγόρου του αρνήθηκε τις εις βάρος του κατηγορίες.

Υπενθυμίζεται ότι η 51χρονη, η οποία είναι καθηλωμένη σε αναπηρικό αμαξίδιο, κατήγγειλε ότι ο αστυνομικός την εξανάγκασε, με τη χρήση βίας, σε γενετήσιες πράξεις σε τέσσερις περιπτώσεις.

Παράλληλα, φέρεται να τον κατηγορεί ότι την απείλησε, την εξύβρισε και τη βιντεοσκόπησε σε στιγμές της κοινής τους συμβίωσης. Για τα πλημμελήματα της διατάραξης οικιακής ειρήνης και της ενδοοικογενειακής απειλής, η υπόθεση εισήχθη στο Αυτόφωρο.

Σε ό,τι αφορά τις καταγγελλόμενες κακουργηματικές πράξεις, που αφορούν γενετήσιες πράξεις και παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, σχηματίζεται ξεχωριστή δικογραφία, κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Τέλος, στο πλαίσιο της έρευνας έχει ζητηθεί η διενέργεια τεχνικής πραγματογνωμοσύνης στο κινητό τηλέφωνο του 48χρονου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ