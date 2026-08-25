Ο Καναδάς απάντησε στις ΗΠΑ με το ίδιο νόμισμα: Δασμοί έως και 50% στις αμερικανικές εισαγωγές

Με δασμούς απάντησε στους δασμούς των ΗΠΑ ο Καναδάς, με την Οτάβα να ανακοινώνει ότι θα τεθούν σε ισχύ στις 8 Σεπτεμβρίου και θα κυμαίνονται σε 15%, 25% και 50%, καλύπτοντας περίπου 700 αμερικανικά προϊόντα.

Οι ανταποδοτικοί δασμοί του Καναδά στα αμερικανικά προϊόντα φτάνουν τα 27,6 δισ. καναδικών δολαρίων (19,94 δισ. δολάρια ΗΠΑ).

Η εμπορική σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών κλιμακώνεται μετά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων και στο 50% περιλαμβάνονται προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου, έπιπλα και ενδύματα, στο 25% τυριά, οικιακές συσκευές και ορισμένα θαλασσινά, ενώ δασμοί 15% θα επιβληθούν μεταξύ άλλων σε ηλεκτρονικά είδη και εργαλεία.

Επίσης, ο Καναδάς ανακοίνωσε πακέτο στήριξης 7,5 δισ. καναδικών δολαρίων για επιχειρήσεις και εργαζομένους που πλήττονται από τη νέα εμπορική σύγκρουση.