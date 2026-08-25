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Σημαντική εξέλιξη για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ: “Προκρίθηκε” στη διαδικασία των franchises της Euroleague

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Μία εξέλιξη που αλλάζει τα δεδομένα για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ και συνολικά τον μπασκετικό χάρτη βγήκε στο προσκήνιο, με τον Δικέφαλο έχει κάνει αποφασιστικό βήμα για να εξασφαλίσει παρουσία στην EuroLeague ως franchise για τα επόμενα δέκα χρόνια.

Όπως ανακοινώθηκε επίσημα από την διοργανώτρια αρχή, 11 προτάσεις για franchise έχουν ήδη προεγκριθεί και έχουν προκριθεί στην επόμενη φάση αξιολόγησης.

Σύμφωνα με το metrosport.gr τα ονόματα των ομάδων δεν ανακοινώθηκαν, όμως σε αυτά βρίσκεται ο ΠΑΟΚ.

Οι υπόλοιπες δέκα ομάδες που έχουν πάρει προέγκριση είναι οι: Χάποελ Τελ Αβίβ, Ερυθρός Αστέρας, Παρτίζαν, Μάξιμα Ρόμα, Βίρτους Μπολόνια, Dubai BC, Παρί, Λόντον Λάιονς, Βαλένθια και Νάπολι.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη θα αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες συμφωνίες στην ιστορία του μπασκετικού ΠΑΟΚ και θα αλλάξει συνολικά το status του συλλόγου στο ευρωπαϊκό στερέωμα, αφού παράλληλα δημιουργεί νέες προοπτικές σε οικονομικό, εμπορικό και οργανωτικό επίπεδο.

Για τον ΠΑΟΚ, μία πολυετής συμφωνία στην EuroLeague θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία ενός ισχυρού και ανταγωνιστικού οργανισμού. Η σταθερή παρουσία απέναντι στις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης θα έδινε τη δυνατότητα στον σύλλογο να προσελκύσει σημαντικούς παίκτες, να αυξήσει τα έσοδά του και να ενισχύσει ακόμη περισσότερο το brand του.

Τέλος, απομένει η οριστική απόφαση της Euroleague που θα ξεχωρίσει από τους 11 οργανισμούς, τους οχτώ που τελικά θα πλαισιώσουν τους 13 που είναι μέτοχοι της διοργάνωσης, κάτι που αναμένεται να συμβεί στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Πηγή: metrosport.gr

Euroleague ΚΑΕ ΠΑΟΚ

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