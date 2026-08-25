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Φωτιά στη Βοιωτία: Ήχησε ξανά το 112 – Εκκενώνεται η περιοχή Τσουκαλάδες

Πυρκαγιά Ενημέρωση/Facebook
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THESTIVAL TEAM

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Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Βλάσιος Βοιωτίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16:45 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ με 11 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Επιπλέον, συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Παράλληλα στις 17:27 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στις περιοχές Άγιος Βλασιος και Τσουκαλάδες.

Στις 18:14, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Τσουκαλάδες με κατεύθυνση προς Λειβαδιά.

Επίσης, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας ενώ, όπως επισημαίνεται, η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Βοιωτία Φωτιά

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