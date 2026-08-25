Φωτιά στη Βοιωτία: Ήχησε ξανά το 112 – Εκκενώνεται η περιοχή Τσουκαλάδες

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Βλάσιος Βοιωτίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16:45 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ με 11 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Επιπλέον, συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Παράλληλα στις 17:27 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στις περιοχές Άγιος Βλασιος και Τσουκαλάδες.

Στις 18:14, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Τσουκαλάδες με κατεύθυνση προς Λειβαδιά.

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🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Τσουκαλάδες της Περιφερειακής Ενότητας #Βοιωτίας απομακρυνθείτε προς #Λιβαδειά



‼️Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 25, 2026

Επίσης, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας ενώ, όπως επισημαίνεται, η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).