Φωτιά στη Βοιωτία: Ήχησε ξανά το 112 – Εκκενώνεται η περιοχή Τσουκαλάδες
Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Βλάσιος Βοιωτίας.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16:45 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ με 11 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Επιπλέον, συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.
Παράλληλα στις 17:27 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στις περιοχές Άγιος Βλασιος και Τσουκαλάδες.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) August 25, 2026
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Άγιος_Βλάσης #Τσουκαλάδες της Περιφερειακής Ενότητας #Βοιωτίας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
Στις 18:14, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Τσουκαλάδες με κατεύθυνση προς Λειβαδιά.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) August 25, 2026
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Τσουκαλάδες της Περιφερειακής Ενότητας #Βοιωτίας απομακρυνθείτε προς #Λιβαδειά
‼️Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
Επίσης, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας ενώ, όπως επισημαίνεται, η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).